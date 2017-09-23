اللعيبي: العراق المجهّز الرئيسي للوقود التشغيلية للناقلات العالمية

الرصافة تزيل عدداً من التجاوزات عن شبكة الطاقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بغداد – شيماء عادل

ناقش مركز تدريب كهرباء بغداد التابع لدائرة التدريب والتطوير اهمية السخان الشمسي ومميزاته مؤكدة انها تعد انعطافة كبيرة في تعزيز ودعم المنظومة الكهربائية وهي احد الاستخدامات المهمة للطاقة البديلة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (ندوة ناقشت اهمية السخان الشمسي بحضور عدد من المديرين العامين ومنتسبي الوزارة والمسؤولين في مؤسسات الدولة ، واشار المحاضر علاء حمزة سلوم المنتسب في مركز بحوث الطاقة المتجددة والبيئة في هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في محاضرته خلال الندوة الى محاور رئيسية هي استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه والاستخدامات المنزلية الاخرى الخاصة بالتدفئة وتسخين احواض السباحة وتحلية المياه المالحة وتوليد الكهرباء واللجوء لايجاد بدائل والاستفادة منها في خفض الطلب على الوقود الاحفوري).

محور ثان

واضاف (اما المحور الثاني فقد تضمن الحديث عن استخدام سخانات الطاقة الشمسية وانواع ومكونات المجمعات الشمسية المستخدمة في الانظمة الشمسية لتسخين المياه والتي تشمل السخان غير المزجج والبرك الشمسية والسخان الشمسي المسطح والانبوبي الشمسي، فيما تضمن المحور ألثالث التعرف على طرق انتقال الحرارة بواسطة الحمل والاشعاع والخطوات المستخدمة لتقدير حجم الخزان الحراري ومساحة اللاقط وبعض الارشادات المهمة بشأن تركيب السخان)، واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تواصل حملاتها لازالة التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية )، ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس القول ان (الاعمال تضمنت رفع 508 حالة تجاوز مختلفة على الشبكة الكهربائية من كافة الاصناف 374 منزلي و135 تجاري و15 صناعي و10 زراعي و 5، حكومي، وشملت مناطق البراضعية، ومركز حمدان وعويسيان والقبلة، والحيانية، والجمعيات، والمعقل، والأبلة القديمة والجديدة، الى جانب تنظيم 119 اشتراكاً اصولياً للمواطنين، وأخذ 146 تعهدا خطيا من المتجاوزين بعدم تكرار هذه الحالة وبخلافه سيعرض المخالف نفسه الى المساءلة القانونية).

وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة التابعة للمديرية العامة تواصل حملاتها لازالة التجاوزات وربط المقاييس في مركز قضاء القرنة شمال مدينة البصرة، وشملت مناطق السوق الكبير وشارع الفردوس حيث تم قطع 32 موقعا تجاريا، اضافة الى ترويج معاملات إيصال لهم، وتم من خلال الحملة جباية موقعية لأجور الكهرباء، فضلاً عن تنظيم إستمارة إيصال المقياس لعدد من دور شارع الفردوس).

واوضح المدرس انه (تم تنفيذ حملة وطنية لرفع التجاوزات في مناطق التنومة مركز قضاء شط العرب شرق مدينة البصرة منطقة حي الجامعة و قطع 12 محلا تجاريا لعدم ترويج معاملات إيصال المقياس وقد تم التجاوب مع لجان التجاوزات وتم ترويج المعاملات، وكذلك قطع 32 خطا تجاوز على الشبكة خط ثاني حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لقسم المبيعات في شط العرب لترويج المعاملات لغرض إستلام المقياس وتم ترويج 62 معاملة إيصال جديدة. كما تواصل ملاكات مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان التابعة للمديرية العامة ذاتها حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية حيث تم رفع 681 تجاوزا من نوع المنزلي متجاوز خط واحد، متجاوز أكثر من خط ، منزلي نظامي متجاوز، فضلاً عن أصناف الصناعي والتجاري والحكومي مخالف للتعليمات ، وشملت المنزلي 405 والتجاري 85 والصناعي 4، والزراعي 185، والحكومي 2). واضاف المدرس ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة تواصل حملاتها لرفع التجاوزات وصيانة الشبكة الكهربائية وتحسينها وتصليح المحولات المعطوبة ومد الاسلاك والقابلوات وان الاعمال تضمنت رفع 162 حالة تجاوز بسبب الديون والربط المباشر وتبادل التغذية للبنايات والدور المخالفة، ضمن محلات قطاعي زيونة والفتح ومصادرة 359 متراً من اسلاك مختلفة الانواع استخدمت في التجاوز، وتوفير طاقة مقدارها 475 كيلو واط، الى جانب رفع التجاوزات عن خطوط الانارة لشارع محمد القاسم للمرور السريع وعلى مغذي 12 رياض، ورفع كافة التجاوزات من محولات الانارة والمحولات المساعدة المنصوبة داخل المحطات الثانوية التابعة للمديرية).

قطع اسلاك

واوضح المدرس ان (ملاكات فرع الرصافة الشمالي من اصلاح تمكنت من قطع اسلاك في محلات الكيلاني 132 والنضال 105 والجمهورية 115،اضافة الى اصلاح عطب قاطع دورة سعة 400 كي .في داخل محطة رقم 4 كيوسك في منطقة الشيخ عمر محلة 129 ، وتحسين الشبكة الكهربائية قرب عمارة الرصافي اثر حادث حريق مع رفع جميع التجاوزات).

واعلنت وزارة النفط عن مباشرة الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية بتجهيز اول ناقلة نفط عالمية بالوقود التشغيلية (بنكر) بعد نصب منظومة تجهيز جديدة في المياه الاقليمية لتجهيز الناقلات بالوقود.

وقال الوزير جبار علي اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الشركة العراقية باشرت بتجهيز اول ناقلة نفط عالمية بالوقود التشغيلي (بنكر) بعد نصب منظومة تجهيز جديدة في المياه الاقليمية لتجهيز الناقلات بالوقود، مما يعد انجازا كبيرا ياتي بعد توقف دام 30 عاما)، واضاف ان (الشركة العراقية اصبحت هي المجهز الرئيسي للوقود التشغيلية (البنكر) لجميع البواخر وناقلات النفط والغاز التي تصل الى المواني العراقية)، واشار اللعيبي الى ان (هذا الانجاز جاء ثمرة للخطط التي وضعتها الوزارة لتطوير اداء الشركات الوطنية ومنها شركة ناقلات النفط العراقية، ويعد من الانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة لاعتبارات عدة من بينها انه سيكون مفصلاً ساندا قويا للموانئ العراقية وتطويرها، وكذلك مورداً مالياً داعماً للاقتصاد الوطني لما تحققه من إيرادات مالية بالعملة الصعبة الأجنبية بالإضافة الى انه يسهم في انشاء وتنمية سوق عالمي للبنكر في جنوب العراق ينافس سوق الفجيرة و سنغافورة اللذان يعدان من أهم الأسواق العالمية في هذا المجال وبذلك تصبح الشركة العراقية من أقوى الشركات المجهزة للبنكر في الشرق الأوسط)، وتابع البيان ان (الشركة العراقية هي الشركة المشتركة المنبثقة عن مشروع التشغيل المشترك بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول اي . ام . بي . تي . سي . وان الناقلة التي تم تجهيزها بالبنكر كانت محملة بالنفط الخام العراقي من ميناء البصرة النفطي متجهة الى ميناء في الهند وان الشركة تخطط لتحميل النفط الخام على متن 10 ناقلات نفطية لحساب الشركات العالمية في العام المقبل).