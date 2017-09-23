النقل يحدّد مبالغ تعويضية للمتضررين من ذوي الضحايا

الموانئ تشكّل لجاناً تحقيقية في حادثة تصادم المسبار

بغداد- شيماء عادل

اكدت الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل بدء ثلاث لجان تحقيقية اثنان منها عراقية والثالثة دولية للتقصي عن حادث تصادم سفينة المسبار العراقية مع سفينة رويال ارسنال الاجنبية, مشيرا الى ان نتائج التحقيق ستظهر خلال الايام المقبلة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الشركة انمار الصافي لـ(الزمان) امس ان (الوزارة شكلت لجنة فنية للتحقيق في حادث تصادم المسبار ومعرفة الجهة المسؤولة والمقصر), واضاف ان (اللجنة مختصة بالامور الفنية والمهنية سوف تحقق في الحادث لمعرفة اسباب التصادم اضافة الى ان تشكيل هذه اللجان يكون لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وعدم تكرارها في المنطقة), واوضح الصافي ان (اللجنة استدعت الناجين من الحادث ودونت افاداتهم وطرحت بعض الاسئلة عليهم من اجل الوصول الى الحقيقة اضافة الى ان لجنة فنية ستقوم بفتح الصندوق الاسود كما هو في الطائرات والذي فيه النداءات التي جرت قبل الحادث وبعد فتح هذا الصندوق سيتبين من المسؤول ومن قام بالنداء قبل التصادم والوصول الى الحادث؟).

تحقيق بالحادث

وتابع (اما بشأن الجانب القانوني والقضائي فان محكمة صفوان مسؤولة اداريا عن التحقيق بالحادث وقد بدأت الاجراءات من خلال استدعاء الناجين وذوي الضحايا ودونت افاداتهم من اجل معرفة المقصرين بالحادث اضافة الى ان المحكمة قامت ومنذ اليوم الاول بحجز الباخرة ارسنال في الشركة العامة للموانئ على ضوء قرار قاضي المحكمة). مشيرا الى ان (نادي الحماية الاممي مسؤول عن حماية البحارة والسفن مسؤوليتها التحقيق في مثل هكذا حوادث هي الاخرى قامت بتشكيل لجنة لمعرفة اسباب التصادم اضافة الى ان اللجنة تكون عادة حيادية هدفها اظهار الحقيقة وان مقر النادي في دبي وقد اتجهت منذ وقوع الحادث الى مكان التصادم واطلعت على التسجيلات الفيديوية والصورية عبر الاقمار الصناعية لمعرفة كيفية وقوعها وتقوم حاليا بالتحقيق في القضية), وتابع الموسوي ان (هذه اللجان الثلاث او الجهات مستمرة بالتحقيق في الحادث وفي الايام القليلة المقبلة ستظهر نتائج التحقيقات). واضاف انه (اذا قررت لجنة نادي الحماية بأن الجهة المسؤولة هي سفينة رويال فأن الضحايا والناجين من الحادث سيتقاضون التعويضات كون الحادث اودى بحياة 20 بحارا واضرت بالمسبار الى جانب عقوبات قانونية قد تصل الى منع البحارة او قادة السفن من الابحار او عقوبات للشركات التابعة للسفن وايضا قضائية بعد اثبات التقصير سيصدر اجراء قانوني ضدهم), مؤكدا ان (الشركة حددت مبالغ تعويضية للمتضررين وذوي الضحايا سيتم توزيعها بينهم خلال اليومين وقدره 15 مليون دينار لكل متوف في الحادث لتسليمها لهم اضافة الى ان وزير النقل امر ببناء حي صغير لذوي الضحايا).

تحديد نسبة

مشيرا الى ان (التعويضات التي من الممكن ان تمنحها الشركة للمتضررين قد تكون نسبتها 15 بالمئة اما في حال اذا لم تدفع الجهة المسؤولة هذه النسبة وحددت نسبة اقل فان الشركة ستقوم بدفع المبلغ المتبقي من اجل ايصال المبلغ الى 15 مليون دينار لكل شخص كتعويض عن الضرر الذي لحقهم). وأعلنت الشركة العامة لموانئ إن لجنة دولية متخصصة تحقق حالياً بقضية غرق المسبار في قناة خور عبدالله الشهر الماضي. قال الصافي لـ(الزمان) في وقت سابق ان (اللجنة الدولية قَدِمَت من الإمارات العربية المتحدة وهي متخصصة بقضايا التعويضات بمثل هذه الحالات من الحوادث، وتعمل حالياً على التحقق من ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إليه), مشيرا إلى إن (اللجنة اطلعت خلال التحقيق على مسارات الخطوط الملاحية البحرية التي سلكتها مسبار والسفينة الأجنبية ارسنال). .