الجبوري يدعو للإفادة من الخبرات الدولية في فض النزاعات

رئيس مجلس النواب: جهات تهدر الطاقات بقضايا وهمية

بغداد – قصي منذر

قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن بعض الجهات تهدر طاقات الشعوب في قضايا وهمية.ونقل المكتب الاعلامي للجبوري عنه قوله خلال كلمة في احتفالية يوم السلم (نؤكد المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المفكّرين وصناع القرار، ودورهم في التوعية والتنوير، للوضع بالبلدان الساخنة والواقعة تحت نيران الصراعات)، مضيفاً أن (بعض الجهات غير المسؤولة والمتنفذة تهدر طاقات الشعوب في قضايا وهمية، ونزاعات مفتعلة تغذّي التفرقة والانفصال)، مشدداً على انه(آن الأوان للانكباب على كيفية إعادة اللحمة الوطنية، وتوحيد الكلمة، بنيّة صادقة وإرادة قوية).وتابع الجبوري علي ان (البرلمان والتزاما منه بضرورة التضامن، سيظل دائما منفتحا على جميع المبادرات الايجابية إيمانا منه بحتمية المصير المشترك والقواسم المشتركة بين ابناء الوطن الواحد).واستقبل الجبوري وفد معهد القانون الدولي وحقوق الانسان وأكد له(اهمية ترسيخ مفهوم العدالة والمواطنة في البلد لضمان الاستقرار الامني والمجتمعي). ونقل البيان عنه قوله ان(المرحلة الراهنة تتطلب الشروع بحوار معمق وصريح بين جميع الاطراف)، لافتاً ( اهمية الابتعاد عن التشنجات في المواقف وتغليب لغة العقل والمنطق من اجل الحفاظ على وحدة البلد).

توحيد جهود

واضاف (نحن الآن امام مرحلة تفرض على الجميع توحيد الجهود للقضاء على تنظيم داعش الارهابي، والعمل على اعمار المدن المحررة واعادة النازحين لمناطقهم بأسرع وقت ممكن)، داعيا الى (الافادة من الخبرات الدولية في الجانب القانوني لفض النزاعات وحل الخلافات، الامر الذي سيجنبنا مستقبلاً الكثير من الصراعات والمشاكل). وقال الجبوري ان (مجلس النواب يعمل بالتعاون مع معهد القانون الدولي لترسيخ مفهوم العدالة والمواطنة في البلد من خلال التعريف بعمل المنظمات الحقوقية وتلك التي تعنى بحقوق الانسان). وبحث الجبوري مع وفد البرلمان البلجيكي اهمية التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي لإعادة اعمار المناطق المحررة وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبلجيكا خصوصا على المستوى البرلماني، وتفعيل متطلبات التعاون الاقتصادي والتنموي، واهمية التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في اعادة اعمار المناطق المحررة. ولفت الى اهمية التنسيق والتعاون مع البرلمان البلجيكي من اجل ادامة التواصل وتبادل الخبرات خصوصا في مجال التطوير البرلماني والجوانب التشريعية والرقابية). والتقى الجبوري بوفد ضم عدداً من وجهاء وشيوخ عشائر قضاء البعاج . ونقل البيان عن الجبوري تأكيده (اهمية توحيد جميع الجهود من اجل تجاوز العقبات التي تحول دون عودة الحياة الى طبيعتها في نينوى التي عانت كثيراً خلال سيطرة الارهاب)، مشدداً على(ضرورة ان يكون للعشائر دور في اعادة اعمار المدينة من خلال تكاتف الاطراف كافة والعمل على تنحية كل الخلافات الجانبية وتغليب المصلحة العامة، من خلال اعطاء فرصة للحوار لتجاوز المرحلة المظلمة السابقة، الذي سيسهم في ادامة النصر التي تحقق بسواعد قواتنا الامنية). من جانبه اشاد الوفد بجهود البرلمان في ملف اعادة اعمار نينوى وتحقيق الوئام والاستقرار في المدينة بعد مرحلة داعش..