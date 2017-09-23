ساعة القشلة 1869 – طارق حرب

في سلسلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن ساعات بغداد التراثية بدءا من اول ساعة تراثية تم نصبها في بغداد سنة 1869 زمن الوالي مدحت باشا وساعة الامامين الكاظمين حيث تم نصب ساعتين وليست واحدة واحدة على باب القبلة والاخرى على باب المراد والساعة الثالثة ساعة جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني والتي تم نصبها سنة 1897 وساعة الاعظمية 1930 وساعتا المحطة العالمية 1955 وهذه الساعات جزء من تراث بغداد باعتبارها ساعات جدارية عظيمة في بغداد واذا كان التاريخ يروي لنا ان بغداد صنعت الساعة في العهد العباسي وان الخليفة هارون الرشيد اهدى في نهاية القرن الثاني الهجري ساعة الى ملك الافرنج ويقال ان هذه الساعة كانت بدعا في ذلك العصر وان المدرسة المستنصرية في بغداد كانت فيها ساعة عام 579 هج لا بل قد اشتهرت في بغداد جماعات عرفوا بالساعاتيين والواحد ساعاتي وعرف ابناؤهم بابن الساعاتي ومنهم الشاعر بهاء الدين علي بن رستم المعروف بابن الساعاتي ونور الدين علي بن تغلب الساعاتي وقد عرف البغداديون الساعة الحديثة منذ القرن الثامن عشر وكان ابناء بغداد مولعون في اقتناء ساعات الجيب والساعات الجدارية لتزيين دوانينهم وفي موضوع تمت كتابته في مجلة الف باء البغدادية حيث عرضت ساعة يملكها بغدادي تاريخ صنعها 1800 ودخلت بغداد 1810 وعرفت بغداد الساعات الكبيرة ذات الابراج العالية على غرار منائر المساجد والجوامع ايام الوالي مدحت باشا لاول مرة سنة 1869 اي بعد عشرة سنوات من نصب اشهر ساعة جدارية في العالم وهي ساعة بك بن في لندن وقد ارتبط بناء هذه الساعة باكمال بناء القشلة المشهور في بغداد.

وكان رنين صوتها تسمعه بغداد بأجمعها ذلك الزمان لايقاظ الجنود والعمال اضافة الى تزيينها بالمصابيح مما يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة في الليل وقد بني برج هذه الساعة من حجارة سور بغداد الشرقي الذي كان قائما انذاك والذي هدمه الوالي لعدم الحاجة اليه بعد ظهور المدافع وينتصب برج الساعة الذي يطل على شاطئ دجلة على مساحة مربعة الشكل طول ضلعها اربعة امتار يضيق كلما ارتفع عن الارض شبيها بالهرم بتصميم يشبه الى حد ما المئذنة وارتفاعه ثلاثون مترا وبداخله سلم حلزوني وفي نهايته حوض كبير يضم مكائن الساعة ويوجد جرس الساعة بارتفاع متر وقطر ثلاثة امتار ولهذه الساعة اربعة اوجه ويعتلي البرج سهم حديدي يؤشر حركة الرياح واتجاهاتها وهنالك كتابات عن اسم الشركة الصانعة وهي شركة croydon وسنة تاسيس الشركة 1848 ويتم نصب الساعة بواسطة عتلة كبيرة يشبه ( هندر السيارات القديمات) حيث لا يوجد تشغيل كهربائي وانما بالتدوير وكان تدوير العتلة يكفي لعشرة ايام اما ساعتي الامامين الكاظمين فهما من الساعات البرجية ايضا وكانت الساعة الاولى من اهداء الوزير الايراني دوست محمد خان عند زيارته المشهد الكاظمي سنة 1870 وبقيت في المخازن لحين نصبها اما الساعة الثانية وهي اكبر واضخم فقد اهداها الحاج محمد مهدي البوشهري الايراني سنة 1885 وقد ارتبط تاريخ الساعتين بمشروع تجديد عمارة المشهد الكاظمي الذي تولى الانفاق عليه الامير فرهاد ميرزا القاجاري عم الشاه سنة 1882 والذي اوكل الى التاجرين عبد الهادي وعبد المهدي الاستربادي واذن لهما الانفاق غير المحدود وبعد سنوات من نصب ساعتي المشهد الكاظمي اهدى المسلمون الهنود ساعة كبيرة للحضرة الكيلانية وهي ساعة ضخمة ذات اربع اوجه وقد تم عمل هذه الساعة في الهند وتولى السيد عبد الرحمن النقيب نقيب اشراف بغداد بناء برج عالٍ لها ارتفاعه ثلاثون مترا والذي يحاكي برج ساعة القشلة اما الساعة الاعظمية 1930 فقد انشأها الحاج عبد الرزاق محسوب الاعظمي مع ولديه وقد توجه لذلك بعد عطل ساعة السيلاني وعدم وجود من يصلحها وبعد اكمالها واكمال بناء برجها تم نصبها في جامع الامام الاعظم اما ساعة المحطة العالمية محطة السكك الحديدية في الكرخ فقد تم نصب ساعتين على برجين يرتفعان في باب بناية المحطة عند اكمال البناء سنة 1955 وهما طابعهما اسلامي .