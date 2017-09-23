المؤتمر الوطني: تحرير غربي الأنبار يوقف الإعتداءات

علاوي يلتقي الحيّالي ويدعو للحفاظ على هيبة الجيش

بغداد- الزمان

استقبل نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي وزير الدفاع عرفان الحيالي واستمع منه الى ايجاز عن العمليات العسكرية الجارية لتطهير مناطق غربي الانبار والاستعدادات لتحرير بقية المناطق التي ما تزال تحت سيطرة داعش الارهابي. ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته(الزمان) امس عنه اشادته بالدور الكبير والتضحيات البطولية لقوات الجيش في قواطع العمليات المختلفة، كما اكد ان (الحفاظ على هيبة الجيش العراقي وسجله الحافل بالانجازات يتطلب خططاً مدروسة لتجهيزه وتسليحه بالاضافة الى ابعاده عن اي سلوك حزبي او نشاط سياسي) . واشاد علاوي بجهود وزير الدفاع ودوره في بناء الوزارة والجيش وكذلك تعامله الايجابي مع قضايا الفساد التي قد تثار داخل المؤسسة العسكرية. على صعيد آخر، التقى علاوي في مكتبه الرسمي بسفير الولايات المتحدة لدى بغداد دوغلاس سيليمان وبحث معه ملف الاستفتاء في اقليم كردستان وانعكاساته على الصعيدين المحلي والدولي وسبل الوصول الى حلول مقبولة تحفظ وحدة العراق وتضمن حقوق ابنائه . وبحسب تبيان تلقته(الزمان) امس فقد دعا علاوي للابتعاد عن التصريحات الاعلامية المتشنجة وأكد ان الحوار الهادئ والبناء هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتجاوز الازمة الحالية . في غضون ذلك،أكد المؤتمر الوطني العراقي ان تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار سيمنع تكرار مسلسل الاعتداءات في المدن الآمنة التي تطول المواطنين الأبرياء بين فينة وأخرى.

مؤتمر وطني

وقال المؤتمر في بيان تلقته(الزمان) امس ان(المؤتمر الوطني يبتهج حقاً بما حقّقته القطعات العسكريّة المتجحفلة من نصر سريع في مناطق شرقي قضائي عنه وراوه، بعد هروب وإنهيار تام لعناصر التنظيم الإرهابيّ البغيض).مؤكدا ان (عمليات التحرير ستُشكّل ضربة قاصمة للإرهاب المنهزم، وتقضي على ذيوله وخلاياه النائمة في بعض المناطق والمحافظات المحرّرة، وستمنع تكرار مسلسل الإعتداءات الجبانة في المدن الآمنة والتي تطول المواطنين الأبرياء بين فينةٍ وأخرى).