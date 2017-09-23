كربلاء تطالب الوزارة بحظر إستيراد الخيار

الزراعة تناقش برنامج حكومة المواطن الألكترونية

بغداد ــ داليـا أحمـد

اقامت وزارة الزراعة ورشة عمل خاصة ببرنامج حكومة المواطن الإلكترونية التي نظمها قسم شؤون المواطنين في الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (منهاج الورشة تناول كلمة الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي الذي أكد فيها أن الوزارة تبارك هذه الخطوة وتعدها مهمة نحو تقليل الإجراءات واختصار الوقت من أجل أنجاز طلبات وشكاوى المواطنين عبر الاتصال المباشر مع المسؤول من خلال هذا البرنامج الإلكتروني فيما تعمل الوزارة بنفس الأسلوب من خلال موقع الانترنيت الخاص بالوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي والمسؤولين فيها للاطلاع على شكاوى المواطنين وموقع أخر للمدراء العامين في الوزارة لتخفيف العبء عنهم).

اهمية برنامج

واضاف ان (مدير قسم شؤون المواطنين في الوزارة بشير سبهان أكد في كلمته التي ألقاها بالمناسبة أهمية البرنامج الذي يهدف إلى خدمة المواطن ومعالجة الطلبات والمشاكل التي يعانيها باختزال الوقت والآلية فضلاً عن تعزيز التعاون ما بين الوزارة والمواطن)، واوضح البيان ان (المركز الإرشادي في محافظة الديوانية ناقش أهمية تحليل التربة والتسوية الليزرية في حقول وبساتين المحافظة، وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي)، تدريبية شهدت مناقشة عدد من المحاور منها أهمية تحليل التربة، وأنواع التربة ومكوناتها، وكميات المياه والأسمدة المناسبة لها، فضلا عن استخدام تقنية التسوية الليزرية في الحقول والبساتين)، واوضاف البيان ان (الدورة تأتي ضمن خطة دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي لتطوير وتوعية وزيادة كفاءة الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي).

واوضح ان (محافظة ديالى نظمت مشاهدة حقلية بشان قابلية خلط مبيدات الأدغال التخصصية مع الأسمدة المركزة في العملية الزراعية وبحضور عدد من الفلاحين والمختصين في الشأن الزراعي).

وتابع انه (تم خلال المشاهدة الحقلية مناقشة أهمية استخدام كل من المبيدات والأسمدة المركزة في العملية الزراعية وكيفية خلط مبيدات الأدغال التخصصية مع الأسمدة المركزة، وفائدة هذه العملية على النبات والتربة).

غلق حدود

وطالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء وزارة الزراعة بالإيعاز الى وزارة الداخلية بضرورة غلق الحدود في الفترة الحالية امام المحاصيل المستوردة ومنها محصول (الخيار) الذي يشهد حالياً وقت الذروة لانتاج في المحافظة ويستمر لمدة شهرين

وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي في تصريح صحفي امس .

(نطالب وزارة الزراعة بالايعاز الى وزارة الداخلية بضرورة غلق الحدود في هذه الايام الحالية أمام في خطوة تهدف الى تشجيع المنتج المحلي ).

مشيراً الى ان ( المزارع الصحراوية تنتج هذا المحصول الخضري الذي يستمر انتاجه وذورته خلال شهري ايلول وتشرين الاول من كل عام ). ويذكر ان جمعية الفارس الدول المتخصصة بزراعة الخضر المحمية (الجمعية الصحراوية) هي احدى الجمعيات المتخصصة التابعة للاتحاد المحلي وهي تنتج العديد من الخضر (الصيفية والشتوية) ومنها انتاج الخيار الذي تشهد وفرته حالياً في مكاتب بيع الفواكه والخضر في اسواق كربلاء).