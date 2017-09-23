حذار من مؤامرة التدويل – سامي الزبيدي

زوبعة الاستفتاء التي أثارها مسعود البرزاني وأثارت غضب واستياء العراقيين بكل أطيافهم لأنها قضية تمس وحدة العراق أرضاً وشعباً وتهدد أمنه ومستقبله لكنها وللأسف الشديد استفزت السياسيين والمسؤولين العراقيين وجعلت بعضهم يتخبط في تصريحاته وخطاباته ونعذرهم في ذلك لان الحس الوطني غلب عليهم واثار حفيظتهم وأنساهم الأهداف الحقيقية التي يروم البارزاني الوصول إليها من وراء زوبعة الاستفتاء ,ان الأهداف الخبيثة التي يريد البارزاني تحقيقها من خطوة الاستفتاء هو تدويل قضية كردستان حتى يصبح المجتمع الدولي ومجلس الأمن (الذي تسيطر عليه وكما هو معروف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة مشاريع تقسيم العراق وبعض الدول العربية التي من الممكن ان تشكل تهديداً آنياً أومستقبلياً لأمن إسرائيل ومصالح أمريكا في المنطقة )هو من يقرر مستقبل كردستان وليس الدولة العراقية وما مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة ومن بعدها مبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلا الخطوة الأولى في تدويل قضية كردستان العراق لأنها تنص على تأجيل الاستفتاء لفترة محددة يصار بعدها الى إجراء مفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم لتحديد موعد جديد للاستفتاء على ان تعترف الحكومة العراقية بنتائجه وهذا يعني الموافقة على انفصال الإقليم .

ان الاستفتاء الذي يهدد به مسعود البارزاني لا يغير من وضع الإقليم والعراق شيئا سواء اجري في موعده أو في موعد آخر كما ان نتائج هذا الاستفتاء معروفة سلفاً ثم ان الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني ويعرض وحدة العراق للخطر ويعرض الأمن القومي العراقي والأمن القومي لدول الجوار (تركيا وإيران وسوريا ) للخطر وهو مخالف للقوانين الدولية ويتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة والاهم من ذلك يتعارض مع دستور العراق الذي وافق عليه الاقليم وهذه الأمور تجعل من الاستفتاء غير ذي جدوى فهو لم يحظ بأي تأييد إقليمي أو دولي بل عارضته كل دول العالم بما فيها أمريكا (التي تؤيد ضمنا تقسيم العراق لكن ليس قي الوقت الحاضر )ومعها الأمين العام للأمم المتحدة وانه مجرد مؤامرة خبيثة أبعادها معروفة وفي المقدمة منها الحصول على موقف دولي يعترف بحق تقرير المصير لأكراد العراق ومن ثم المضي في مشروع الانفصال والاستقلال بعد تدويل قضية الإقليم ومن أبعاده الآنية التغطية على المشاكل الاقتصادية والمالية المستفحل التي انعكست على حياة المواطنين في الإقليم بسبب سوء إدارة البارزاني والأحزاب الكردية المتنفذة للإقليم والتغطية على السرقات الكبرى لأموال نفط الإقليم التي تذهب أغلبها الى الساسة المتنفذين وعوائلهم وأحزابهم والتغطية على المشاكل السياسية ومعارضة العديد من الأحزاب الكردية لسياسات البرزاني وهيمنته على كل أمور الإقليم وقضية الاستفتاء خير وسيلة يتمكن بها البارزاني من الحصول على تأييد شعبي لكي يبقى المهيمن على كل شيئ في الإقليم بعد أن انتهت مدة ولايته , فيا أيها الساسة والمسؤولون في العراق لا يستفزكم الاستفتاء فتضعفوا وتتنازلوا عن موقفكم الحالي الرافض للاستفتاء سواء جرى هذا الاستفتاء في موعده أو تم تأجيله ولا تعطوا أية تلميحات أو موافقات أو أية تعهدات توثق محلياً أو إقليمياً أو دولياً على تأجيل الاستفتاء المزمع إجراءه مقابل الاعتراف بنتائج أي استفتاء سيجري لاحقاً والاعتراف بحق تقرير المصير وبالتالي الاعتراف بحق الانفصال مستقبلا وهذا ما يبحث عنه البارزاني ويريد تحقيقه من وراء زوبعة الاستفتاء وهو تدويل قضية إقليم كردستان العراق ليضمن مسألة الانفصال لان هذا الأمر خيانة كبرى للوطن والشعب وسيلعنكم الشعب ويلعنكم التاريخ ان فعلتم ذلك فلا تضعفوا ولا ترضخوا لأية ضغوط ولا يستفزكم البرزاني واستفتاؤه لأنه هواء في شبكة وعليكم إبقاء قضية الإقليم شأناً عراقياً داخلياً يضبط آلياته ومعضلاته والخلافات بين الإقليم والمركز الدستور العراقي كمالا هو الحال في العديد من دول العالم ومنها دول الجوار التي يوجد فيها قوميات متعددة ولا تجرؤ أية دولة وحتى الكبرى منها ولا الأمم المتحدة التدخل في شؤونها الداخلية وفرض أية أملاءات أو حلول لمشاكلها مع قومياتها المختلفة فإياكم وتدويل قضية الإقليم وحذارٍ ثم حذارٍ من هذه المؤامرة الخبيثة لأنها الخطوة الأولى في جريمة تقسيم العراق .