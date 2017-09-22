قيادي فيحركة فتح  ل (الزمان) : الوفد الأمني المصري الى غزة سوف يقيم بصورة دائمة 

القاهرة – مصطفى عمارة

أكد عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح فى تصريحات خاصة أن الوفد الأمني المصري والذي سوف يصل إلى غزة خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يقيم فى مصر بصورة شبه دائمة وأن هذا الوفد سوف يعمل على ترتيب الأجواء لعمل حكومة الوفاق الوطني وتسليم الوزارات وإزاله العقبات التى تحول دون تطبيق المصالحة .

وأضاف أيمن الرقيب القيادي الأصلاحي بحركة فتح أن سلاح المقاومة سوف يكون حاضرًا عند مناقشة تلك الموضوع وأوضح ان هناك اقتراح بتشكيل جيش وطنى ينضم تحت رايته كافة الفصائل الفلسطينية من أجل حماية المشروع الوطنى الفلسطينى إلا أن حماس يمكن أن تفترض على هذا الامر .

وفى السياق ذاته أكد د/ خالد السعيد الباحث بمركز يافا للدراسات أن القيادة الجديدة فى حماس تعمل بروح مختلفة عما سبقتها إلا انها قررت الانفصال عن الاخوان كما تقلصت علاقات حماس مع تركيا وإيران .

وتوقع د/ السعيد أن يعمل هذا المكتب تحت لواء السفارة الفلسطينية .

من جانبه أكد د/ جهاد الحرازين أستاذ القانون العام والقيادى بحركة فتح أن دحلان لم يكن له دور فى المفاوضات بين فتح وحماس .

مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطينى لن يقبل إى قيادة بفرض دولى أو اقليمى .