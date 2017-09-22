الجيش العراقي يحرر الشرقاط ويتقدم في محيط الحويجة

الشرقاط – تكريت -الزمان

بعد التقدم العسكري للجيش العراقي في استعادة قضاء عانه في الانبار ، اقتحمت القوات العراقية الجمعة مركز قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين حيث كان يتمركز عناصر من تنظيم داعش، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على قضاء الحويجة، واحد من آخرمعقلين لداعش في العراق . حيث ظهر الانهيارا الواسع لداعش في الشرقاط واتضح ان اعدادهم قليلة وهزيلة التسليح والقوة ولم يتمكنوا من دفع الانتحاريين الى امام في انفجارات مفخختان قبل الوصول للهدف . وتقع الشرقاط على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا شمال غرب الحويجة التي تمثل آخر معقل لتنظيم داعش في شمال البلاد وتخضع لسيطرة التنظيم الارهابي منذ حزيران/يونيو 2014. بعد انهيار القوات بالموصل .

وقامت القوات العراقية بعد سيطرتها على مركز المدينة، بإزالة الرايات السوداء لتنظيم داعش، مطالبة المدنيين من الرجال بنزع ملابسهم للتأكد من عدم حملهم لأحزمة ناسفة، فيما بادرت نساء إلى إطلاق الزغاريد احتفالا.

وبدا حجم الدمار الذي لحق بالقضاء محدودا، فيما شوهدت جثتان لجهاديين قتلا خلال المواجهات. وتشارك قوات من الجيش والشرطة والرد السريع والحشد الشعبي، في عملية استعادة الشرقاط قبل التوجه إلى الحويجة (230 كلم شمال شرق بغداد). وأعلن قائد قيادة العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله الخميس، استعادة السيطرة على 20 حيا في محيط الشرقاط. وتعد الحويجة من المناطق غير المستقرة أمنيا منذ سنوات عدة، وشهدت أعمال عنف متلاحقة خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق في العام 2003. ومع انطلاق العمليات العسكرية في الحويجة، تحذر منظمات إنسانية حيال أوضاع المدنيين المحاصرين في الحويجة منذ العام 2014.

وعلى الجبهة الغربية للعراق، أعلنت القوات العراقية الخميس عن “تحرير قضاء عنه بالكامل”، وتقع عنه ضمن منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014، وتضم بلدة راوة ومدينة القائم الواقعة على الحدود العراقية السورية. والقائم مواجهة لدير الزور السورية، حيث يتعرض تنظيم الدولة الاسلامية إلى هجمات متلاحقة من الجيش السوري والائتلاف العربي الكردي الذي يقاتل بدعم من الولايات المتحدة.