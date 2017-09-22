اللص الشريف

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لؤي زهرة

جبار هو جار صديقي  ابو عباس يشتغل حرامي على باب الله يعني حرامي بسيط مسكين على قد حاله يسرق ما يسد رمقه ورمق اطفاله ليس الا ، طبعا انا احترم هكذا حرامي بسيط لأن الزمن الأغبر جعلنا نسمع ونرى لصوص كبار يسرقون الكحلة و العين معا و لا احد يستطيع ان يقول لهم على عيونكم حاجب , ذات يوم سرق جبار مني ثمانية الاف دينار وبعد قليل اعاد الي الفين دينار قائلاً : خوية سرقت منك ثمانية الاف دينار اشتريت بيهن بطاطة وطماطة وبصل وصمون بالف وهذني الالفين قد فاضت عن حاجتي ، تفضل خذ الالفين  , فتوسلت به ان يأخذ الالفين الباقية يشتري فيهن ببسي او لبن ، لكنه رفض رفضا قاطعا بحجة انه لا يسرق الا ما يسد رمق ويجعله باقيا على قيد الحياة في ظل مجتمع لا ينتبه للفقير المعدم , وقال لي مازحاً : شكراً خوية عندما ساحتاج اليهن ساسرقهن منك مرة اخرى .

ليلة امس وبينما كنا أتمشى الى بيت صديقي ابو عباس شاهدت جبار الحرامي جالس على حافة الرصيف وهو يبكي , كانت دموعه تنهمر من عينيه وكأنه طفلٌ اعادوهُ الى ابويهِ , ما اصعب ان يبكي الرجل , أستوقفني المشهد فوقفت استفسر سر بكاؤه لكنه رفض ان يبوح لي وجلستُ الى جنبه أطيبُ خاطره حتى فتح قلبه وتحدث وهو يبكي بحرقة والم قائلاً وهو يمسح دموعهُ بكمه ِ : الله يرضى !؟ اليوم سرقت قنينة غاز من بيت أم ناصر وعندما عدت الى البيت وجدت قنينتي مسروقة ؟! ثم سألني : هل تقبل ان يحدث لك ما حدث لي  ؟! فقلت له : لا والله ما اقبلها , فبكى جبار وقال : ان  المشكلة تكمن كوني سرقت قنينية فارغة وعندما جئت الى البيت وجدت  قنينتي المملوءة مسروقة ، الله يقبلها خوية ؟! . المهم طيبت خاطره ببعض كلمات وتركته ُوذهبت الى بيت ابو عباس وجلست عنده وعندما خرجت وجدت جبار الحرامي مبتسم وهو يحمل معه ثلاثة الف دينار قال : خوية ابو رقيم سرقت من عندك عشرة الاف دينار ترست القنينية بسبعة الاف وهاي الباقي ابريلي الذمة .

قلت في سري : والله حرامي شريف

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