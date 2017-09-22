شاكيرا ومالوما يتصدران الموسيقى الامريكية

واشنطن -الزمان

هيمن المغنيتان الكولومبيتان، شاكيرا ومالوما، على ترشيحات جوائز الموسيقى الأمريكية اللاتينية، التي سيتم توزيعها في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأعلن القائمون على هذه الجوائز الليلة الماضية، أن شاكيرا مرشحة لتسع جوائز منها أفضل ألبوم للعام عن «El Dorado» وأفضل أغنية منفردة عن «Chantaje» التي شاركها الغناء فيها مالوما.

أما مالوما فينافس على ثماني جوائز أبرزها أفضل أغنية بوب/روك عن «Vente Pa’ca»، التي يغنيها مع النجم البويرتوريكي ريكي مارتن.

وتنافس أغنية «ديسباسيتو» للمغني لويس فونسي مع المغني الكندي جاستن بيبر على جوائز: أفضل أغنية منفردة للعام وأفضل تعاون وأفضل أغنية بوب (روك)، كما ينافس على الجوائز نجوم آخرون من بينهم نيكي جام وروميو سانتوس والإسباني إنريكي إنجليسياس.