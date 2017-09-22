مفاجأة عيد ميلاد رجاء الجداوي

القاهرة – الزمان : ‎احتفلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بعيد ميلادها بحضور ابنتها أميرة وحفيدتها الوحيدة.

‎ابنة الفنانة المخضرمة رجاء الجداوي فاجأتها خلال الاحتفال بوضع شمعة عيد الميلاد في صينية «مسقعة»، بدلًا من التورتة بسبب حب والدتها الشديد لها.

‎ابنة رجاء الجداوي قامت بتقبيلها من فمها قبل الاحتفال وظهرت في الصورة بجسد ممتلئ وتضع حجاب على رأسها، وللمرة الأولى تظهر معها حفيدتها بعد أن أصبحت في سنالشباب، وقامت الإعلامية بوسي شلبي، بتصوير حلقة خاصة عن عيد ميلاد رجاء الجداوي لبرنامج «أحلى النجوم».

‎يذكر أن رجاء الجداوي تزوجت مرة واحدة من الراحل حسن مختار حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الإسماعيلي، وانجبت منه ابنة واحدة فقط وهي أميرة.