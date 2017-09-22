دنيا بطمة تتفاخر باهتمام زوجها

الرباط – الزمان : تباهت الفنانة المغربية دنيا بطمة بحب زوجها المنتج محمد الترك الشديد لها. ‎الفنانة المغربية نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “تصبحون على حب حلال فحلال”.

‎وأضافت: “الله يرزقكم بمن يحبكم حبا تعدى مرحلة الاحترام والتقدير وأصبح حبا بعدد حبات رمال البحار، زوج يحترم كلمتك يعملك الف حساب ما يكسر بخاطرك الله لا يغير علينا ياالغالي ابو غزل”.

يذكر أن دنيا بطمة قد رزقت بابنتها الأولى “غزل” من زوجها محمد الترك، في شهر يونيو الماضي، وكشت عن جزء من وجهها لأول مرة من خلال صورة نشرتها مؤخرا.