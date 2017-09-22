أردوغان يترأس اجتماعي الأمن القومي والوزراء لبحث استفتاء كردستان العراق

أنقرة -الأناضول

من المقرر أن يرأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعي مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لبحث التطورات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها استفتاء الإقليم الكردي بالعراق.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، إن اجتماع مجلس الأمن القومي سينعقد الساعة 15.00 (12 تغ) في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتناول التطورات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها استفتاء الإقليم الكردي بالعراق المزمع إجراؤه يوم 25 سبتمبر / أيلول الجاري رغم الرفض الإقليمي والدولي الواسع له.

وفي الساعة 18.00 (15 تغ)، سيترأس أردوغان اجتماع مجلس الوزراء التركي، وفقا للمصادر ذاتها.

وفي وقت سابق، قال أردوغان للصحفيين إن مجلس الوزراء سيبحث طبيعة العقوبات الممكن اتخاذها على خلفية إصرار الإقليم الكردي على إجراء استفتاء الانفصال، مؤكدا أن العقوبات لن تكون عادية.

والاستفتاء المزمع يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها مع بغداد، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين.