تركيا تتخذ قرارات تجاه استفتاء كردستان اليوم

انقرة – الزمان

يعقد مجلس الأمن القومي التركي، ، اجتماعا لاتخاذ قرارات، وصفها متابعون بأنها (مهمة)، بشأن استفتاء اقليم كردستان المقرر إجراؤه في 25 أيلول الجاري.وقال بيان امس انه ( سيعقب انتهاء اجتماع الجلس اجتماع للحكومة التركية، ترجح أوساط سياسية أن تصدق الحكومة خلاله على التوصيات المرتقبة من المجلس ) ,واضاف ان ( الاجتماعين، سيعقدان بشكل متتابع، بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام الأمم المتحدة، حذر فيها قادة كردستان من القيام بهذه الخطوة) و واوضح البيان ان (من المتوقع أن تعد الحكومة مذكرة سترسلها في وقت لاحق إلى البرلمان، للمصادقة على قراراتها بشأن استفتاء كردستان وذلك خلال جلسة يعقد البرلمان التركي غدا السبت) , ويذكر تركيا، اعلنت في وقت سابق أن البرلمان ألغى إجازته السنوية، وقرر عقد جلسة طارئة الهدف منها تمديد الفترة الممنوحة للجيش التي تخوله التدخل في سوريا والعراق إن تطلب الأمر لان صلاحية المذكرة الحالية الممنوحة للجيش بهذا الخصوص تنتهي في الأول من الشهر المقبل.