ترامب يلتقي أمير قطر ويتوقع نهاية سريعة للأزمة الخليجية

نيويورك- (أ ف ب) – توقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للمواجهة الدبلوماسية والاقتصادية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين امس، خلال لقاء جمعه مع امير قطر في مقر الامم المتحدة.

وقال الرئيس الامريكي (نحن الآن نعمل على حل مشكلة في الشرق الاوسط واعتقد اننا سنحلها)، واصفا امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالصديق القديم.

وقال ترامب (لدي شعور قوي ان (الازمة) ستحل سريعا جدا).

ومر اكثر من مئة يوم على قطع المملكة السعودية ودولة الامارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 حزيران وفرض عقوبات اقتصادية عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من ايران.

وبدا البيت الابيض مؤيدا للاتهامات بان قطر تتعامل مع مجموعات محظورة، الا انه اعرب عن قلقه من ان الانقسام الخليجي سمح لايران بتوسيع نفوذها في المنطقة.من جانبه رحب امير قطر بتدخل ترامب قائلا (كما قلت سيدي الرئيس لدينا مشكلة مع جيراننا وتدخلك سيساعد كثيرا وانا واثق من اننا سنجد حلا لهذه المشكلة).

وكان امير قطر القى خطابا في الجمعية العامة للامم المتحدة اتهم فيه جيران بلاده بممارسة الارهاب داعيا الى الحوار.

وقال تميم في خطابه (أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة).

واضاف (رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار ولم يرض شعبنا بأقل من ذلك).

من جانب اخر وقعت بريطانيا والسعودية اتفاقية إطار للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، بحسب ما افادت امس وكالة الانباء السعودية الرسمية، بعد يومين فقط على توقيع قطر اتفاقية لشراء طائرات مقاتلات بريطانية.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بجدة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية التي لم تورد تفاصيل الاتفاقية. واضافت الوكالة (جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب).

ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى استكشاف آفاق تجارية جديدة مربحة خارج اوروبا بعد بدء عملية بريكست.

وكانت قطر أبرمت الأحد اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، ووقع الاتفاق وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والبريطاني مايكل فالون في الدوحة.

ومر اكثر من مئة يوم على قطع السعودية والامارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 حزيران وفرض عقوبات اقتصادية عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من ايران.