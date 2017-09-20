الحكيم يبحث تعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوربي

بروكسل: مئة طفل من الجنسية البلجيكية

في سوريا والعراق

بغداد – صباح الخالدي

كشف وزير العدل البلجيكي كون جينز امس عن وجود نحو مئة طفل من الجنسية البلجيكية في سوريا والعراق أو يقيم أولياؤهم في بلجيكا، فيما استقبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم وفدا نيابيا بلجيكيا وبحث معه العلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد الاوربي.وقال جينز في سياق رده على استفسار برلماني، نقلا عن وثائق لهيئة التنسيق الخاصة بتحليل المخاطر والتهديدات -أوكام – ان ( نحو مئة طفل من الجنسية البلجيكية في سوريا والعراق)، موضحاً أن (29 طفلا منهم ولدوا في بلجيكا، أما الآخرون، نحو 70 طفلا، فقد ولدوا في سوريا والعراق وهم 38 طفلة و42 طفلا). من الت صحيفة (لاديرنير أور)التي تملك صورا عن الوثائق، إنه لا تتوفر أية معلومات عن وجود أطفال آخرين. ونوهت بأن 80 بالمئة تقريبا من الأطفال المذكورين يوجدون في صفوف داعش. واوضحت أن (أوكام لم تأخذ بالحسبان الفتيان القصّر الذين تم نقلهم إلى سوريا والعراق وهناك بلغوا سن الرشد). وقالت إنهم (يعدون حاليا بمثابة مسلحين إرهابيين يقاتلون في الخارج).ونقلت عن مصدر في وزارة العدل البلجيكية قوله، إن (جميع المعطيات تقريبية، ولا نعرف أبدا كم عدد الذين ولدوا هناك، وكم منهم لقي حتفه).وشدد المصدر على وجود صعوبات قانونية كبيرة تواجه عملية الاعتراف بهم كمواطنين بلجيكيين.وتقول اوكام إن (نحو 20 طفلا من أعمار مختلفة، عادوا إلى البلاد من سوريا والعراق بعد وجودهم في صفوف داعش، فيما تولي السلطات لعملية إعادة تأهيلهم اهتماما كبيرا).وكان ممثل وفد البرلمان البلجيكي، الذي يزور العراق حاليا قد خلال مؤتمر صحفي اول امس عن دخول 500 مواطن بلجيكي الى العراق للقتال مع داعش، حاثا الحكومة العراقية على عدم العفو عنهم واعدامهم. وبحث الحكيم مع وفدا نيابي بلجيكي برئاسة فيليب دي ونتر العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوربي خلال لقائهما في بغداد امس .ونقل بيان لمكتب الحكيم تلقته(الزمان) امس عنه دعوته الى( تكاتف الجهود للقضاء على التحدي الامني الداعشي كما قضي على تحديه العسكري)، مؤكداً ان (وحدة العراق عنوان غير قابل للتجزئة او المساومة وهو مصلحة للجميع)، محذرا من ان (اي تعرض لوحدة العراق ستكون له ارتدادات على المنطقة والعالم كون العراق بلدا استثنائيا ويقع في اعقد المناطق).