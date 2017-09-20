إخماد حريق كبير بمخازن لموادالبناء في شارع السعدون

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع بمخازن للمواد الصناعية في شارع السعدون ببغداد، فيما تم انقاذ شاب من الانتحار في ديالى. وقال مصدر لـ(الزمان) امس ان (فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا كبيرا بمخازن الأيكبوند الخاصة بتغليف واجهات المباني والعمارات في شارع السعدون في بغداد). واضاف ان (بعض المطابع القريبة تضررت اثر الحادث فيما لم تسجل فرق الاطفاء اي اصابات بصفوف المواطنين). مشيرا الى ان (الدفاع المدني شكل لجنة لمعرفة ملابسات الحادث وتقييم الاضرار المادية الناجمة عنه). ومن جهته قال مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في تصريح امس ان (شابا يبلغ من العمر 25 سنة حاول الانتحار من فوق جسر بعقوبة الحديدي على نهر ديالى الا ان سرعة وهمة شرطي قريب من موقع الحادث وبمساعدة بعض المواطنين تمكنوا من انقاذ الشاب من الانتحار في اللحظة الاخيرة). واضاف ان (المؤشرات الاولية لدوافع الشاب للانتحار هي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها داعيا الى تكريم الشرطي الذي كان سببا مباشرا في انقاذ الشاب من محاولة الانتحار).