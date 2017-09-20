السعودية تأمل في حكمة بارزاني بالعدول عن الاستفتاء

رئىس إقليم كردستان في زيارة نادرة إلى السليمانية لدعم الاستقلال

الرياض- الزمان : ألقى مسعود بارزاني كلمة في مهرجان جماهيري كبير في خلال زيارة نادرة له الى السلمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وقال بارزاني كنت اتمنى ان يكون مام جلال طالباني بيينا الآن. حيث تحدث عن قرار الاستفتاء وقال ان سببه هو عدم وجود هوية مدنية للحكومة العراقية. ودعت المملكة السعودية أكراد العراق الاربعاء الى العدول عن تنظيم الاستفتاء حول الاستقلال المقرر نهاية الاسبوع، محذرة من «مخاطر» قد تترتب على ذلك. وقال مصدر مسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية ان المملكة «تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود بارزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه». واضاف ان قرار المملكة جاء «انسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن»، و»تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج عنها تداعيات سلبية، سياسية، وأمنية، وإنسانية». واعتبر ان هذه الازمات ستؤدي الى تشتيت «الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها»، داعيا الأطراف المعنية إلى «الدخول في حوار». ينظم الاستفتاء في 25 ايلول/سبتمبر في الاقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن. وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اكراد العراق بالغاء الاستفتاء. وهددت ايران باغلاق حدودها مع اقليم كردستان العراق ووضع حد لكل الاتفاقات الامنية معه في حال أجرى الاستفتاء. كما دعا البيت الابيض إقليم كردستان العراق إلى التخلي عن المشروع. وبدات السعودية مؤخرا التقرب من بغداد، وقام مسؤولون من البلدين بتبادل الزيارات. وتتمتع طهران، الخصم الاكبر للرياض في المنطقة، بنفوذ كبير في العاصمة العراقية.