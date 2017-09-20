مصدر دبلوماسي لـ (الزمان): لقاءان سريان سبقا اجتماع السيسي ونتنياهو في نيويورك

القاهرة – مصطفى عمارة : كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ان لقاء السيسى ونتنياهو لم يكن اللقاء الاول فلقد سبق هذا اللقاء لقاء اخر بينهما فى الاردن بناء على طلب الرئيس ليضع كافة الاطراف امام مسئولياتها تجاه عملية السلام وكشف مراوغات اسرائيل، اما اللقاء الثاني فكان فى القاهرة بحضور الرئيس الاسرائيلى هيرتز لبحث سبل تحقيق السلام اما اللقاء الثالث فى نيويورك فلقد اصر الرئيس ان يكون علينا بعد التطورات الاخيرة التى حدثت فى الملف الفلسطينى ونجاح مصر فى ترتيب الاوضاع الفلسطينية حيث اكد الرئيس لنتنياهو ضرورة حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية لان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية فى المنطقة كما تم بحث الاوضاع الامنية فى سيناء خاصة بعد قيام مصر بادخال قوات الى سيناء لمحاربة الارهابيين بما يتجاوز ماهو منصوص عليه فى معاهدة السلام. ووصف المصدر اجواء اللقاء بانها كانت ايجابية واتسمت بالصراحة . فى السياق ذاته وصف السفير محمد عاصم سفير مصر الاسبق فى اسرائيل اللقاء بانه يأتى فى اطار استكمال الجهود المصريه التى بدأت منذ عقود لاقرار عملية السلام خاصة بعد عودة الاتصالات بين مصر وحماس والذى يعد تطور ايجابى مؤكدا ان الاتفاق بين فتح وحماس يضع اسرائيل امام مسئولياتها تجاه عملية السلام حيث كانت تتذرع اسرائيل بحدوث انقسام فلسطينى للتهرب من عملية السلام واوضح السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه ان هدف اللقاء هو بحث حل الدولتين لتحقيق الاستقرار.

واضاف ان عودة المفاوضات مره اخرى اصبح ضروره خاصه بعد ان اصبحت الظروف مهيأه بعد تفاهمات حماس وفتح .