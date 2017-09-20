ترامب يلتقي أمير قطر ويتوقع نهاية سريعة للأزمة

نيويورك -الزمان : توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب نهاية سريعة للمواجهة الدبلوماسية والاقتصادية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع امير قطر في مقر الامم المتحدة. وقال الرئيس الاميركي “نحن الآن نعمل على حل مشكلة في الشرق الاوسط واعتقد اننا سنحلها”، واصفا امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالصديق القديم. وقال ترامب “لدي شعور قوي ان (الازمة) ستحل سريعا جدا”. ومر اكثر من مئة يوم على قطع المملكة السعودية ودولة الامارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/يونيو وفرض عقوبات اقتصادية عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من ايران. وبدا البيت الابيض مؤيدا للاتهامات بان قطر تتعامل مع مجموعات محظورة، الا انه اعرب عن قلقه من ان الانقسام الخليجي سمح لايران بتوسيع نفوذها في المنطقة. من جانبه رحب امير قطر بتدخل ترامب قائلا “كما قلت سيدي الرئيس لدينا مشكلة مع جيراننا وتدخلك سيساعد كثيرا وانا واثق من اننا سنجد حلا لهذه المشكلة”. وكان امير قطر القى خطابا في الجمعية العامة للامم المتحدة اتهم فيه جيران بلاده بممارسة الارهاب داعيا الى الحوار. وقال الشيخ تميم في خطابه “أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة”. واضاف “رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار ولم يرض شعبنا بأقل من ذلك”.