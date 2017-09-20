 ياسمين صبري بطلة في السباحة

القاهرة – الزمان

‎دخلت الفنانة المصرية ياسمين صبري في مسابقة الاساتذة للسباحة، واستعدت لها لفترة تزيد عن الشهرين.

‎و نشرت ياسمين عدداً من الصور لها أثناء سباحتها، وبعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية، وهنأها الجمهور بهذا الفوز، وتمنت عدد من الفتيات أن يصبحن مثلها.

‎كما نشرت الفنانة صورة أخرى لرجل تجاوز الستين من عمره وينضم كل عام للمسابقة ووجهت تساؤل للشباب :«ماذا تفعلون وأنتم في العشرينات من عمركم».

‎و شاركت ياسمين صبري في شهر رمضان من خلال مسلسل «الحصان الأسود» مع الفنان أحمد السقا وشيري عادل.