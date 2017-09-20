 ياسمين صبري بطلة في السباحة

القاهرة – الزمان
دخلت الفنانة المصرية ياسمين صبري في مسابقة الاساتذة للسباحة، واستعدت لها لفترة تزيد عن الشهرين.
و نشرت ياسمين عدداً من الصور لها أثناء سباحتها، وبعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية، وهنأها الجمهور بهذا الفوز، وتمنت عدد من الفتيات أن يصبحن مثلها.
كما نشرت الفنانة صورة أخرى لرجل تجاوز الستين من عمره وينضم كل عام للمسابقة ووجهت تساؤل للشباب :«ماذا تفعلون وأنتم في العشرينات من عمركم».
و شاركت ياسمين صبري في شهر رمضان من خلال مسلسل «الحصان الأسود» مع الفنان أحمد السقا وشيري عادل.