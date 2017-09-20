ترفيه ب 2,7 مليار دولار في السعودية

الرياض-(أ ف ب) – اعلنت المملكة السعودية الاربعاء انها ستؤسس شركة استثمارية في قطاع الترفيه برأسمال بقيمة عشرة مليارات ريال (حوالى 2,7 مليار دولار) في وقت تسعى الحكومة الى تنويع مصادر دخلها في ظل تراجع اسعار النفط. وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد الامير محمد بن سلمان ان الشركة الجديدة ستعمل «كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

واضاف ان الشركة «التي سيبلغ رأسمالها حوالي 10 مليارات ريال ستقوم بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنويعها ورفع جودتها وفقا لأحدث المعايير العالمية».

ويأتي تدشين الشركة تماشياً مع «رؤية 2030» التي اطلقها ولي العهد الشاب والهادفة إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط خصوصا عبر جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قطاع السياحة في المملكة.

وقال صندوق الاستثمارات انه من المتوقع ان تساهم الشركة الجديدة في نهاية 2030 «في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر ب8 مليارات ريال».

وفي الاول من اب/اغسطس، أعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر الى منتجعات سياحية.