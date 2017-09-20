ماذا تفعل بتلفون آيفون القديم..سؤال المستخدمين الدائم؟

لندن – الزمان

«ماذا سأفعل بهاتفي آيفون القديم؟» سؤال يطرحه العديد من المستخدمين المقبلين على الطلب المسبق لهواتف أبل الجديدة أو الراغبين في شرائها في المستقبل القريب.

قدم بعض الخبراء مجموعة من النصائح للاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الإصدارات الحالية أو القديمة، نستعرضها فيما يلي، وفقاً لموقع «وايرد» المعني بالأخبار التكنولوجية:

1- كنسخة احتياطية

يستطيع المستخدم الاحتفاظ بهاتفه القديم «آيفون» كجهاز احتياطي لفترة قصيرة، ففي أسوأ الاحتمالات قد يلحق بالهاتف الجديد أي ضرر أو عطل ما أو يتعرض للسقوط والكسر مثلاً، لذا فمن الأفضل الاحتفاظ بالنسخة القديمة لمدة 3 شهور قبل التأكد تماماً من أن الإصدار الجديد يعمل بكفاءة، من ثم التخلص من الهاتف القديم إما بالبيع أو المبادلة.

2- كجهاز تحكم عن بعد

بإمكان المستخدم تحميل تطبيق «أبل تي في ريموت» من متجر آب ستور على الهاتف القديم، من ثم تحويله إلى جهاز تحكم عن بعد «ريموت كنترول» عبر شاشته اللمسية واستخدام لوحة المفاتيح في البحث، وبفضل دعم التطبيق لوظائف سيري، فبإمكان المستخدم أيضاً عملية البحث عبر الأوامر الصوتية. وفي هذه الحالة يفضل تسجيل بصمة أصابع جميع أفراد المنزل ليتمكنوا من فتحه بسهولة.

3- كـ «ريموت كنترول» منزلي

يُمكن للمستخدم تثبيت الهاتف على الجدار وتشغيل تطبيق «سونوس» نظام الصوت الشهير للاستماع للموسيقى والأغاني بلا توقف، أو بتحميل الهاتف بالموسيقى وربطه بكافة الحسابات الخاصة به لتدفق الموسيقى، ثم ربطه بـ «آير بلاي» لتبادل الوسائط عبر واي فاي مع بقية الأجهزة أو البلوتوث مع أي جهاز أو سماعات سونوس اللاسلكية إذا كانت متوفرة داخل المنزل، لبث الموسيقى في كل مكان.

4- كجهاز تصوير فيديو

إذا كان الهاتف القديم هو إصدار العام الماضي، فلا يزال يلتقط صوراً ومقاطع فيديو ذات جودة عالية بفضل مزايا كاميرته المتقدمة، لذا بإمكان المستخدم اعتباره كاميرا فيديو، ولهواة التصوير، بإمكانهم تزويده ببعض الملحقات مثل العدسات الزجاجية عالية الجودة وبطارية إضافية أو ربطه بكاميرا «DJI Osmo» ذات المقبض الثلاثي وتصوير بدقة «4 كيه»، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون جاهزاً طوال الوقت لإمكانية استخدامه في البث المباشر للأحداث أو الحفلات عبر «فيس بوك لايف».

5- خيار مثالي للأطفال

ليس هناك شيء أفضل للأطفال هذه الأيام من اللعب بالهواتف الذكية، لذا بإمكان المستخدم إعطائه لطفله كوسيلة للترفيه والألعاب والقراءة والرسم، مع تعطيل شبكة واي فاي وآب ستور عند الرغبة لحمايته، وأيضاً إزالة شريحة الاتصال.

6- كجهاز «آي بود»

يمكن للمستخدم استعمال هاتفه القديم بمثابة «آي بود» وتحميله بموسيقى آي تيونز، وهذه الخطوة ستُلغي الحاجة إلى شراء آي بود تاتش للموسيقى.

7- بيعه عبر أمازون

أخيراً، يمكن بيع الهاتف القديم عبر أمازون والاستفادة من «تجارة أمازون للخدمات» لتقدير حالة الهاتف إجمالاً، فالآن تمنح أمازون 200 دولار أمريكي لآيفون 6 إس بحالة جيدة سعة 16 غيغابايت، و225 دولارا لآيفون 6 إس بلس بحالة جيدة.