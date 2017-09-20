شريف منير وعقدة الحمامات منذ الطفولة 

القاهرة – الزمان

‎تحدث الفنان المصري شريف منير، عن عقدة عاني منها من الطفولة إلى الآن وهي أزمته في دخول الحمامات خارج منزله. ‎شريف منير، قال خلال استضافته في برنامج «تع شرب شاي»، مع الفنانة غادة عادل، والمذاع عبر فضائية dmc: «لا أستطيع دخول دورات مياه خارج بيتي تماما، والدي عقد اتفاقا مع ناظرة مدرستي، لأن مدرستي كانت بعد منزلي بثلاثة شوارع فقط». ‎وأضاف الفنان المصري : «عم محمد الفراش كان يصطحبني بدراجته عندما أقول للمدرسة أنني أريد قضاء حاجتي، كنت أركب الدراجة أمامه ويقلني إلى البيت، أطلع لكي أدخل دورة المياه ثم أعود للمدرسة، ولم أفكر يومًا قط في بالبقاء في البيت وعدم العودة مرةأخرى إلى المدرسة».‎وبالحديث عن طفولته، حكى شريف منير عن المرة الوحيدة التي هرب فيها من المدرسة من أجل الذهاب إلى السينما مع أصحابه.

‎شريف منير، قال: «كنت طالب منضبط وكانت تلك المرة الوحيدة التي هربت فيها من سور المدرسة، وشعرت بالغربة فور أن وطأت قدمي على الأسفلت في الوقت الذي كان من المفترض أن أتواجد فيه في المدرسة».