مفاجأة غادة إبراهيم بعد خروجها من السجن 

القاهرة- الزمان

‎كشفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم عن تفاصيل جديدة عن قضية سجنها بسبب اتهامها في قضية تسهيل الدعارة. ‎و قالت غادة إن كل ما كتب عنها في الفترة الأخيرة غير صحيح، ونفت كل ما قال بشأن سجنها لمدة عام، وكشفت أنها سجنت فقط لمدة قصيرة وخرجت منذ فترة بعد إيقاف الحكم، وسيتم محاكمتها مرة أخرى الشهر القادم. ‎واكدت المصرية أنها كانت تتواصل مع جمهورها عبر موقع «فيس بوك»، وهذا يثبت ما قالته بشأن عدم تواجدها في السجن، لافتة إلى أنها حاليا في الإسكندرية قائلة: «ببلبط في المياه». ‎يُذكر أنه تمت محاكمة الفنانة غادة إبراهيم منذ شهور بعد ضبط عدد من ممارسي الرذيلة في شقة بالمعادي قيل أنها ملك الفنانة غادة إبراهيم وأنها تستخدمها لتسهيل ممارسة الدعارة.