رئيس وزراء الإقليم: مستعدون لمنح الحكومة الإتحادية فرصة أخرى

معصوم والبارزاني يتفقان على إرسال وفد جديد إلى بغداد خلال يومين

السليمانية – الزمان

اسفر الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والقيادية بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني هيرو الطالباني في منزل نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول بالسليمانية امس الاربعاء عن الاتفاق الى ارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد خلال يومين لبحث ازمة استفتاء الاقليم، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني أمس استعداد الإقليم لمنح الحكومة الاتحادية فرصة أخرى.وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان الاجتماع بحث موضوع الاستفتاء وتبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الوضع السياسي. وسلط معصوم الضوء على مضمون مبادرته لحل المشاكل بين بغداد واربيل.وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الكرد وقيادات الاحزاب الكردستانية. وكان معصوم والبارزاني قد وصلا في وقت سابق من يوم امس الى السليمانية . وكشف مصدر مطلع عن (إبلاغ البارزاني لمعصوم موقفه النهائي وأن الاقليم سيقبل بفتح باب الحوار مع بغداد إذا كانت هناك ضمانات دولية تلبي حقوق الشعب الكردستاني والا فإن الاقليم سيمضي في الاستفتاء بخلاف ذلك) ، مشيرا إلى ان (المجتمعين أكدوا مضيهم قدما في إجراء الاستفتاء المقرر الاسبوع المقبل).وكان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية قد نفى صحة ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف معصوم لمبادرته .وقال في بيان ان المكتب (ينفي بشكل قاطع صحة هذه الأقوال والتصورات التي لا تمثل رئاسة الجمهورية بتاتا). وأعلن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي امس رفضه لمبادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوفيتش التي طرحها معصوم. وعزا المالكي رفضه الى احتواء المبادرة ضمنياً على فقرات غير دستورية و(لأنها حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات الأمر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار وهو ما نرفضه اطلاقاً). واضاف في بيان (نرفض اجراء الاستفتاء في كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة، وعلى الاقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وايقاف الاستفتاء فوراً).ودعا الى (حوار اخوي جاد وملتزم) بدون اية شروط من اي طرف، وبذل الجهود وتكثيف اللقاءات من اجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد اقرارها في مجلسي النواب والوزراء. وينص مقترح كوبيتش على شروع بغداد واربيل على الفور بـ(مفاوضات منظمة وحثيثة ومكثفة من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح في سبل حل جميع المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل).ووفق المقترح، يتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب (من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ).وفي المقابل (تقرر حكومة الاقليم عدم إجراء استفتاء في 25 أيلول الجاري). ونصت مبادرة معصوم على(تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى جميع الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للامم المتحدة.وأن تكون هناك ثلاث لجان تشرف على الحوارات والمفاوضات تتضمن اللجنة التشريعية وتُعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وتكون اللجنة التنفيذية مختصة بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة الاتحادية والإقليم،واللجنة السياسية تكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة)، مضيفة ان(مدة الأشهر الـ18 الاولى تكون لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال جميع التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم وأن تكون مدة الـ18 شهراً الثانية تكون لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجراؤها، على ان تحسم جميع القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة 140 من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة). وفي تطور جديد، أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني عن الاستعداد لمنح الحكومة الاتحادية فرصة أخرى.وقال في لقاء مع وسائل إعلام كردية (نحن مستعدون لمنح بغداد فرصة أخرى)، مضيفاً(نحن نريد حل المشاكل في المناطق المتنازع عليها مع الحكومة العراقية).وأكد عدم رغبة الكرد بمعالجة المشاكل مع بغداد بالحرب.

وقال ان (هذا ليس في صالحنا)،مستدركاً إن (حواراتنا مع بغداد يجب أن يكون لها سقف زمني، ويجب أن يكون لها ضمانات ومشاركة دولية). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد رجح حدوث انفراج كبير في الازمة خلال ساعات . وحث خلال لقائه اعلاميين ومحللين سياسيين اول امس القوى الكردية على التخلي عن الاستفتاء والشروع في الحوار.وانتقد خطابات (التجييش) ضد الكرد في بغداد ويعده عملا خبيثا وشدد قائلا (اذا تطلب الامر فرض الامن في حال اجراء الاستفتاء سنقوم بذلك، لكني اعد ان تبديل الحدود من طرف واحد يفتح باب الدماء على مصراعيه). وأكد ان (قرار المحكمة الاتحادية العليا السريع بوقف اجراءات الاستفتاء متوافق مع الدستور). وشدد على رفض ( التصعيد والخطابات النارية بدون فائدة)، واضاف ( كما نرفض جلب قوات من خارج كركوك الى المحافظة) مؤكدا انه (لن يأتي ذاك اليوم الذي يتقاتل فيه العراقيون بينهم على الأراضي).وقال ان المسؤولين في السعودية (اتصلوا بنا وقدموا مبادرة لحل الازمة والتدخل، وافكارهم مطابقة لافكارنا في عدم جر المنطقة الى مشاريع التقسيم والتجزئة). وفي كردستان، دعت حركة تغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية إلى الاستجابة للمبادرات الدولية لتأجيل الاستفتاء، وحذرتا من ان إجراء الاستفتاء في الوقت الراهن سيشكل خطراً على مستقبل شعب كردستان.ودعا بيان مشترك امس القوى الكردستانية إلى (الاستجابة للمبادرات الدولية بتأجيل الاستفتاء) لافتا الى أن (إجراء الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها سيؤدي إلى مواجهات مسلحة وفوضى قد تسبب في فقدان تلك المناطق)، مضيفا أن (حدوث مواجهات بين البيشمركة والقوات العراقية سيؤدي إلى انهيار الوضع الأمني في معظم مناطق كردستان كما أنه سيسبب أوضاعا حياتية صعبة المواطنين).