التاريخ يعيد نفسه إشكالية الإستفتاء – حمدي العطار

صادفت زيارتي الى أربيل وسط تحضيرات وحشد جمهور الكرد للمشاركة في الأستفتاء المزمع أجراؤه في 25/من الشهر الحالي!في ظل ضغوط ومناشدات يتعرض لها مسعود البرزاني بتأجيل الاستفتاء أو أقامته

في المحافظات الكردية الثلاث (أربيل- السليمانية- دهوك) وعدم شمول الاستفتاء (كركوك وخانقين أو سهل نينوى وغيرها) الاشكالية التي تلمستها بشكل واضح هو أن أكثر الكرد في المحافظات الكردية سوف يشاركون بالاستفتاء حتى الذين يرفضون هذا الاستفتاء، وحسب ما أعتقد سوف يصوت 90 بالمئة من المشتركين بالاستفتاء (بنعم) للانفصال،لأن الكردي له حلم قومي منذ زمن بعيد بأن تكون له دولة غير تابعة لدولة أخرى،فلا يعقل حينما تتوفر فرصة حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر فسوف يقدم عليها مهما كانت العواقب،الاشكالية بالنسبة للمركز فأن الاستفتاء له شكل مغاير فهو يعني اقتطاع جزء من اراضي العراق،كما هو يعني تطبيق مشروع تقسيم العراق على أساس قومي وما يتبعه من تقسيم أثني أو حتى طائفي ومناطقي، فالاستفتاء بالنسبة لباقي العراقيين يهدد وحدة العراق،كما أن الحكومة الاتحادية ليست مستعدة لخوض صراعات وحروب داخلية لا يوجد فيها منتصر! خاصة وأن المحافظات المحيطة بالاقليم وهي (محافظات سنية) منهكة القوى وغير مسلحة وتعاني مخلفات احتلال داعش لها وتعاني ما حدث لها من صدمة التهجير والنزوح وانهيار البنى التحتية وكذلك تمزق النسيج الاجتماعي!

هناك جانب آخر يضغط بأتجاه تدويل القضية التي من المفروض أن تكون قضية عراقية بين العراقيين (العرب والكرد) لكنها سوف تنتهي الى تدخلات أقليمية (تركية – ايرانية- سورية) وكذلك تدخلات دولية (أمريكا وأوربا) ومن المتوقع ان تكون هناك رغبة بتدخل (اسرائيل) في هذه المسألة! وأذا كان الموقف سيكون خطيرا، فهو ايضا أخطر على سيادة العراق الذي سيتعرض الى تدخلات لا تخلو من المشاريع المشبوهة والمعادية للشعب العراقي من قبل دول الجوار او الدول الكبرى .

ما أثار أستغرابي وانا اتكلم مع أحد الاصدقاء الكرد بهذه المخاوف، كان مطمئنا جدا ويجيبني بهدوء بأن كل ما ذكرته سوف لا يحدث ! والاستفتاء يجري بموعده في المحافظات الكردية وكركوك أيضا! قلت أليس هناك احتمال لوقوع الحرب؟ كان يرد مبتسما قائلا:- مستحيل لا توجد حرب! وحتى لو حدثت الحرب فأن الكرد يحصلون على حقوقهم بالحرب أفضل مما يحصلون عليها بالمفاوضات! ذهبت بذاكرتي الى تصريحات صدام سنة 1990 -1991 عندما طلب العالم منه الانسحاب من الكويت او الحرب المدمرة !كان موقفه عدم الانسحاب من الكويت مع قناعته بأستحالة (الحرب) !وكانت الحرب العالمية المصغرة ودمر العراق ولم يحتفظ بالكويت بل تعرض العراق الى الاحتلال،وذاق الشعب العراقي من ويلات الحرب والحصار الاقتصادي والاحتلال الامريكي والحرب الطائفية ومصيبة الارهاب (القاعدة والدواعش) فهل التاريخ يعيد نفسه !؟

بغداد