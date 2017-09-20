العبادي يناقش آخر الإستعدادات لعمليات تحرير الحويجة والشرقاط

القوات الأمنية تتمكن من إقتحام عنة وتطهير العديد من الأحياء

بغداد – محمد الصالحي

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي خطط تحرير مناطق شرق دجلة وقضاء الحويجة بكركوك من تنظيم داعش فيما تمكنت قوة مشركة من اقتحام وسط قضاء عنة في الانبار وتحرير احياء عدة من القضاء. وقال بيان لمكتب العبادي تلقته (الزمان) امس ان (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وصل الى قضاء مخمور للاطلاع على تحشد القوات وخطط تحرير وتطهير مناطق شرق دجلة وقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك من تنظيم داعش). واشار الى ان (العبادي التقى قادة العمليات والفرق وآمري الالوية). وكان العبادي قد وصل الى قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل لمناقشة الاستعدادات لعمليات قادمون يا حويجة مع القيادات العسكرية. الى ذلك قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس (تم عقد اجتماع في مقر الفرقة المدرعة التاسعة بحضور آمر اللواء الثاني كريم الخاقاني وآمر لواء علي الأكبر اللواء علي الحمداني لوضع اللمسات الأخيرة للتقدم باتجاه ايسر الشرقاط كمرحلة الأولى ومن ثم الحويجة). وأضاف أنه (تم اكمال كافة الاستعدادات لخوض المعركة).

عمليات تلعفر

متوقعا أن (تكون معركة مشابهة لعليات تلعفر من حيث السرعة). وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدفعية الشرطة الاتحادية وكتائب الصواريخ الموجهة تستهداف عشرات الاهداف المنتخبة ومقرات الدواعش في الجانب الايسر للشرقاط). مشيرا الى ان (قوات المغاوير المسنودة بالفرقة الالية تستعد لاقتحام المدينة في الساعات القادمة من عدة محاور).واضاف ان (مئات الارهابيين يتحصنون في منطقة تقرب مساحتها من 800 كيلو متر ويعتمد العدو على اساليبه القتالية المكشوفة لدى قواتنا). وتابع ان (داعش يلجأ الى العجلات المفخخة والانتحاريين والقناصين وان طائرتنا المسيرة وطيران الجيش يواصل استهداف المواضع الدفاعية للعدو). مؤكدا ان (المعركة ستحسم لصالح القوات الامنية). وقال مصدر امس ان (قوات سوات التابعة لقيادة شرطة كركوك القت القبض على منفذ تفجير السيارة المفخخة قرب محال لبيع المشروبات الكحولية في حي عدن) مشيراً الى ان (عملية الاعتقال جرت وسط المحافظة بعد تشكيل فريق امني تمكنت من الوصول الى المنفذ). واضاف ان (القوة نقلت المعتقل لمقر احتجاز للتحقيق معه ومعرفة المتورطين معه). ومن جانبه قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (طيران الجيش استهدف دراجة نارية يقودها اثنان من مسلحي داعش أحدهما انتحاري في وادي ثلاب ضمن حوض حمرين ما أدى إلى مقتلهما بالحال وتدمير الدراجة النارية).وأضاف ان (الطيران الجيش مستمر في تمشيط كل مناطق ديالى لتعقب اي أهداف لتنظيم داعش وانهائها وفق المعلومات الاستخبارية). وفي الانبار عقد وزير الداخلية قاسم الاعرجي، اجتماعا مع القيادات الامنية في مدينة الرمادي. وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود في تصريح امس ان (الاعرجي وصل بصحبة عدد من القيادات الامنية وصل الى مدينة الرمادي في زيارة مفاجئة للاطلاع على الوضع الامني في المدينة).

تفقد قطعات

واضاف ان (الاعرجي وحال وصوله الى مدينة الرمادي تفقد القطعات العسكرية واجتمع مع القيادات الامنية واستمع الى شرح مفصل عن وضع المدينة، مبينا انه جرى خلال الزيارة اعادة افتتاح دائرة الجوازات في المدينة).ومن جانبه قال القيادي في حشد المحافظة عبدالله الجغيفي في تصريح أمس ان (القوات الامنية تمكنت من تحرير منطقة الحي الصناعي وسط قضاء عنة بعد اقتحامها دون وقوع اي معارك عنيفة مع داعش).واضاف أن (القوات الامنية اقتحمت هذه المنطقة وسط قصف عنيف للمدفعية الجيش والطيران الحربي). مبينا أن (القوات الامنية استولت اثناء اقتحامها محاور المدينة على اسلحة مختلفة تركها مجرمو داعش في ارض المعركة). وقال آمر فوج حشد الغربية العقيد جمال شهاب المحلاوي في تصرح امس ان (عمليات الجزيرة والفرقة السابعة ولواء 30 ومقاتلي الحشد العشائري طوقوا مدينة عنة من ثلاثة محاور استعدادا لاقتحامها). وأضاف أن (المحاور هي الشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة عنة). لافتا الى (وجود ضربات جوية للتحالف الدولي على مضافات واهداف لداعش في داخل مدينة عنه اسفرت عن تدميرها).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (أهم نتائج عملية تحرير الريحانة وعنه منذ انطلاق عملية التحرير ولحد هذه اللحظة أسفرت عن قتل 22 إرهابيا وتدمير أربعة كدس عتاد، وتدمير أربع عجلات مفخخة). وأضاف (تم تفجير 443 عبوة ناسفة، وتفجير48 قنينة اوكسجين معدة للتفجير، فضلاً عن تدمير ستة أوكار وتدمير معمل تفخيخ، بالإضافة إلى تدمير دراجة نارية، وتدمير مركز قيادة وتدمير مفرزة هاون، بالإضافة إلى تطهير طرق لمسافة 75 كيلو مترا).