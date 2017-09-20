إستفتاء إقليم كردستان العراق خطوة للوصول إلى المملكة الكردية البارزانية؟

شاكر العاني

في عام 1945 في الأيام الأولى لي في اعدادية الشرطة وكنا نستعد لدرس الخيالة ظهرت نسوة على ظهر السدة الشرقية يلطمن الوجوه والصدور وينشدن:

خايب يالريل درجبني

وجبل برزان وذبني

وفهمت أن أزواج وأخوة هؤلاء النسوة من شرطة القوة السيارة التي مقرها إلى جانب مدارس الشرطة التي كان موقعها بمكان وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الآن وأصبح الآن أيضاً طريق محمد القاسم السريع بمكان السدة الشرقية وكانت أسر رجال الشرطة المذكورين والمهاجرين من العمارة على وجه الخصوص يسكنون على الشطيط خلف السده الشرقية مباشرة وبعد المعايشة فهمت أن رجالا من قوة الشرطة السيارة ركبوا القطار وأرسلوا إلى جبل برزان الذي تمرد في الملا مصطفى البرزاني وهن يتوسلن بالريل (القطار) أن يأخذهن وراء الأحبة إلى جبل برزان لأن احتمال قتلهم وارد كما سبق قتل من أرسل قبلهم.

فهم درس

من الزملاء في اعدادية الشرطة الطالب رؤوف القوجه وجد فيّ القدرة على مساعدته لفهم درس اللغة العربية والرياضيات وكان في المدرسة ضابطان من ضباط الجيش العراقي معتقلين أو أُسكنا إجباراً في أحد غرف مدارس الشرطة، وكان رؤوف يدلج إليهما ليلاً ويجالسهما وبعد أن كشف سره فإن أحداً لم يؤاخذ وإن ذلك سبب في إدراكي والزملاء أن هناك تمردا كرديا يؤيده هذان الضابطان وعوقبا بهذه العقوبة الخفيفة، وإن كان القوجة يذهب إليهما في السر فإن ضابط الشرطة فاضل بابان مدرس الرياضيات في الاعدادية يذهب إليهما في العلن وكانت ساحات كل المدارس مفتوحة لهما وكانت حياتهم تكون حياة اعتيادية ومعلوم أن جلال بابان أحد رؤوساء وزارات العراق المناوب ومن المصادفة أن يكون هو رئيس وزراء حكومة الاتحاد الهاشمي أي رئيس حكومة تجمع العراق والأردن وشقيقه فاضل لم يسأل عن تصرفه بل رقيّ إلى متصرف محافظ بغداد وبعدها عرفت الشيء الكثير مما يمكن تسميته المسألة الكردية وجاءت مناسبة إن تمكنت من قراءة التاريخ الكردي في كتاب عنوانه الشرق نامه وكانت المناسبة إن طلبت مني جهة عليا أعطي رأياً باعتباري مديرا للجنسية في طلب قدم أثناء مفاوضات الحكم الذاتي ينص على (تمنح شهادة الجنسية العراقية لكل كردي يطلبها سكن العراق لمدة عشر سنوات بتأييد من أحد المنظمات الوطنية الكردية) وعندما تفرغت من عملي كرجل شرطة وبعد احتلال العراق عام 2003 وطرح بشدة استقلال الكرد وقد مارسته حكومة الاقليم عملياً الإعتراف بغداد بذلك الاستقلال جمعت معلوماتي في أوراق نشرت بمطبوع لا يرقى إلى قيمة الكتاب أعطيته (عنوان كرد وعرب فد حزام) وهو شعار تغنى به الشيوعيون سنة 1959 ولكي أتمكن من إعطاء مصداقيتي لهذا العنوان (المملكة الكردية البرزانية) استعرض وبإيجاز قابل للنشر صفحات من صفحات المسألة الكردية وقبلها أقول:

سوف لن أتطرق إلى دستورية وعدم دستورية الاستفتاء الذي يجري في يوم 25 من شهر أيلول عام 2017 لأننا نعيش في ظروف وزمن سماها مسؤولون من العملية السياسية التي تحكم العراق (لا دولة) سيما وأن من سيجري هذا الاستفتاء وأصر عليه هم الأسرة البرزانية رغم الاعتراضات من الداخل الكردي ومن حكومة المركز ونصح من للكرد علاقة ولاء لهم وفي مقدمتهم أمريكا تأجيل هذا الاستفتاء لأن الأسرة هي الوارث الحقيقي للنضال الكردي رفضت النصح حتى اليوم 19/9.

نعم ان الأسرة البرزانية قادت ما يمكن تسميته النضال الكردي من قبل أن تؤسس الدولة العراقية الحالية عام 1921 ومن المؤكد تاريخياً أن الملا مصطفى كبير هذه الأسرة كان له نشاط وصفه الترك الذين كانوا يحتلون بلاد الكرد (جنه) ومعناها خارج على القانون وتفيد الأخبار المتناقلة أن السلطات التركية حكمت عليه بالاعدام أو فدية مقدارها 100 ليرة ذهب عثمانية دفعها عنه يهودي كردي والذي يؤكد ذلك أن الملا مصطفى أثناء زيارته لأسرائيل لشأن صحي معلن ومعه شؤون أخرى علاقته بإسرائيل وسآتي على هذه العلاقة في سطور قادمة ولم ينكر المله جميل ذلك اليهودي ذهب إليه إلى محل عمله في طبرية السورية التي تحتلها إسرائيل وسلم عليه.

إن ما سأذكره عن علاقة النضال الكردي بإسرائيل منقول وإن لم يكن حرفياً من كتاب عنوانه الموساد الإسرائيلي في العراق لمؤلفه الإسرائيلي شلمونكد ومنه المعلومة التي سبق ذكرها.

وهنا أكرر أنني مع استقلال الكرد وإن كان استقلالهم قطع مؤلم من جسم العراق لأن تركتهم أضرت بالأرض والإنسان العراقي أكثر من نفعهم منذ أن قاد الملة أول وآخر تمرداتهم، قلت أن الأسرة البرازنية هي التي قادت النضال الكردي وإذا تعرضت قيادتها لما يقلل من سطوتها لا تتورع من اللجوء إلى أي قوة تساعدها على ذلك حتى وإن كانت إسرائيل عدوة العرب والمسلمين ودولة العراق لا تزال في حالة حرب معها، وأحكي هذه الحكاية التي كنت معايش لها بل ولي دور بسيط فيها لكي أقول كلمتي في النهاية.

حقول نفط

كنت يومها آمر فوج احتياط شرطة كركوك وكان المتسرب من الأخبار أن البرزاني ومعه الإسرائيلين يعدون العدة للهجوم على حقول نفط كركوك ولأن قطعات فوجي منتشره في ربايا على الحقول الجنوبية ومقري في كركوك كان أكثر اطمئناناً، وذات صباح من ربيع عام 1966 استدعاني متصرف لواء (محافظ محافظة كركوك) نوري الراوي وأمرني أن أذهب إلى الحويجة وأبلغ الشيخ ناظم العاصي الحضور في صباح اليوم التالي إلى القاعدة الجوية في كركوك لأمر رسمي هام.

في الحويجة وفي مضيف الشيخ ناظم الذي وجدته شيخ دين أكثر من شيخ عشيرة وأمام من حضر الغداء على سفرة مضيفه.

قال: ماذا بمقدوري أن أفعل أكثر مما فعلت وأنهم لم يلبوا أي طلب من مطالب الملا، ومنها فهمت أنه الوسيط بين الحكومة والملا مصطفى وفهمت أيضاً أن دعوته لهذا الاجتماع قد وصلته من بغداد قبل وصولي إليه، وبالمناسبة فقد عرفت أثناء عملي في شرطة كركوك أن أغلب فلاحي الشيخ ناظم وعشيرة العبيد من الكرد يعيشون متآخين في هذا الجزء الكريم من العراق.

عقد الاجتماع الذي حضره الرئيس عبد الرحمن عارف وحضر رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز الداعي لحل المسئلة الكردية حتى وإن كان الثمن استقلالهم لذلك عارضه الجيش ما عدى وزير الدفاع عزيز العقيلي الذي حضر الاجتماع ومعه قائد الفرقة الأولى التي مقرها في كركوك، وكان هو وآخرين يريدون نصراً على المله وبعد ذلك فليعمل السياسيون ما يشتهون سيما وأن للجيش انتصارات سابقة عليه:

أحداها: كانت في عام 1952 ان حوصر المله وأتباعه في المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا وأصبح أمام خيارين إما أن يستسلم وأما أن يقضى عليه.

ومن المعلوم أن العراق كان تحت الاحتلال البريطاني وإن ضباط بريطانيون ذكر أسمائهم صاحب كتاب الموساد سالف الذكر يصاحبون المله في سلمه وحربه، فقد تدخلت السفارة البريطانية لذلك سمح للمله وأتباعه اللجوء إلى جمهورية كزخستان القريبة من الحدود التي أشرت إليها، وجاء في التقارير أن المله لم يعامل بما يليق بمكانته واضطر للعمل مع المجموعة التي كانت معه لتدبر أسباب معيشتهم مع العلم أن الشيوعيين كان من الطامعين بالعراق كما ثبت ذلك، عندما وصل الشيوعيون إلى حكم العراق عام 1958-1963 بانقلاب عسكري قام به مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار قاد مجموعة التنفيذ العقيد عبد السلام عارف وأباد الأسرة المالكه ولكنه سلم الحكم للزعيم (العميد) عبد الكريم في تصرفات ما يدل على عدم امتلاك الرجلين شيء من صفات رجل الدولة فالأول متهور والثاني يلقب أبو (جنيه) لذلك اختلفا بسرعة حد الاقتتال ومما اختلفوا عليه إعادة الملا مصطفى من منففاه الذي سبق الإشارة إليه وقبض على عبد السلام وحكم عليه بالاعدام وعاد المله عودة المنتصر وأسكن في دار قطب السياسة العراقية نوري السعيد الذي اعتبر العدو اللدود للمله وبالنسبة فقد شغلت أنا هذه الدار مقراً لقاطع نجدة الكرخ، وهي من دور مصلحة السكك الحديدية البسيطة لأن نوري السعيد لم يتملك دار.

لقد كان المتداول أن الزعيم عبد الكريم الذي حمل الرتبتين عميد في الجيش وأصبح الزعيم الأوحد يحكم العراق هو الذي يأتي لزيارة الزعيم الكردي الضيف ويتفقد حاجاته، ومع كل تلك التضحية وهذه الحفاوة أدلج الزعيم الكردي في ليل إلى دياره ومن هناك أعلن ثورة جديدة على الزعيم عبد الكريم صاحب تلك الأفضال عليه، أتيت على ذكر هذه الأحداث لا انتقاصاً من قدر من يثور لمصلحة أمته حتى وإن تعاون مع الشيطان وإنما غايتي أن أعطي مصداقية لعنواني الذي أكتب تحته ولرأي الذي سأقوله.

انضم الشيوعيون إلى الثورة البرزانية الجديدة وكان الكرد هم العناصر الفاعلة في مذبحتي الموصل وكركوك عام 1959 التي دبرها الشيعيون ضد عرب الموصل وتركمان كركوك.

وفي هذه الصفحة من صفحات المسئلة الكردية كنت قد أصبحت ما يمكن تسميتي مراقب عن بعد، وأتمكن القول أن ضحايا الجيش والشرطة في هذه الصفحة كانت أضعاف الخسائر منذ بدايات التمرد البرزاني عام 1921 على الحكومة أو الدولة في السنين الأولى في تأسيسها.

في عام 1962 نقلت إلى شرطة القوة السيارة كواجب دوري يستبدل به ضباط الشرطة الذين يخدمون في الشمال لمدة ثلاث سنوات وكان موقعي في ناحية عربد الواقعة بين سد دربندخان والسليمانية والقوة التي أمرت عليها من شرطة القوة السيارة مسؤولة عن أمن هذه العقد من المواصلات عربد جسر سيد صادق الحدود الإيرانية، وعربد مدينة السليمانية وعربد مضيق وسد دربندخان وكان يقابلني ضابط كردي ترك الجيش العراقي التقيته لقاء عابر عدة دقائق عندما كان ضابط تجنيد في بلدتي لشأن مجند من أقربائي والذي شغل قيادة التمر في جبل قره داغ المقابل لعربد ولقبه المفتي وشغل بعد عام 2003 منصب رئيس مجلس النواب الكردي ووجدت أن مدير الناحية قد عقد هدنة غير معلنة بينه وبين ذلك الضابط فلم يتعرض للناحية ومدير الناحية لا يتعرض بطبيعة الحال هو ورجال الشرطة المحلية وآمر شرطة القوة السيارة الذي أخذت موقعه لا يتعرضون لرجال المفتي الكردي الذين يأتون على بغالهم لنقل الماء من نهر تنجرو الذي يمر في سهل أخضر أحد جنان الله في أرضه لم أعد أذكر اسم السهل وسألت عنه مؤخراً وقيل لي أنه ملئ بالمساكن والأبنية العشوائية وسرت على خطى مدير الناحية ومن تأمر على هذه القوة قبلي ولم يحدث أي صدام بيني وبين المفتي المتحصن في كهوف جبل قره داغ.

نظام جديد

من اتصالي بموظفي الناحية والأكراد وبعض من يجب التعامل معهم من الكرد وجدت رغبة لدى المثقفين في قيام دولة لهم، وشعرت وبالرغم من أنني ورجالي لنا التماس مباشر مع السكان إلا أنهم ينظرون إلينا كمحتلين.

وجاء انقلاب عام 1963 الذي قام به الضابط العروبيين الناقمين على الزعيم عبد الكيم وشاركهم البعثيون وعدت إلى بغداد وفي الأيام الأولى للانقلاب سرت أقوال أن النظام الجديد بدأ محادثات مع البرزاني لأنهاء تمرده ولكن خلاف جناحي الانقلاب الضباط والبعثيون على برنامج حكم للبلاد فقد تراجعت تلك الأقوال والحقيقة أن الأخبار لا تنتشر مثل هذه الأيام فلا أتمكن من القول أن المحاولات انقطعت.

إلا أنه في عام 1965نقلت مرة أخرى إلى كركوك وهذه المرة كان النقل ثمن لترفيعي إلى درجة مدير (رائد) وتوليت امرة فوج شرطة احتياط مرتبط بتصرف محافظ كركوك وكان يومها العقيد نوري الراوي نعم كانت الرتب عزيزة ولا سيما لنا رجال الشرطة الترفيع من صنف معاون مدير إلى مدير يحتاج إلى سنين إضافية وتزكيات وملف يشهد بالكفاءة.

وسبق أن ذكرت أن المتصرف أمرني أن أبلغ الشيخ ناظم العاص لحظور اجتماع وذكرت شيء عن الاجتماع، وانتهى الحكم العارفي هكذا كان حكم العراق القاسمي العارفي البعثي والآن العملية السياسية.

وسمي بهذا الأسم نسبة لأسم والد الرئيس عبد السلام وعبد الرحمن اللذان حكما العراق من عام 1963 إلى عام 1968? في هذا العام وصل البعثيون إلى الحكم متفردين وجرت محاولات لإنهاء التمرد الكردي بعد أن بلغ درجة خطيرة وهو استيلاء الإيرانيون والإسرائيليون على قرار قائد التمرد الذي لا زال هو الملا مصطفى البرزاني.

عندما انفرد البعثيون في حكم العراق عام 1968 كانت حركات الشمال قد أخذت هدنة غير معلنة بانتظار ما قد تأتي به الأيام وبعد لقاءات بعضها سرية وبعضها تسربت عنها معلومات لم يتوصل حكم البعث إلى ليونة من الزعيم الكردي الذي بلغت قوته مما دفع مستشاريه الموساد الإسرائيلي على نصحه اعلان الاستقلال ولأن الذي حمل ملف التفاوض الكردي صدام حسين والذي يؤمن أن القتل والاغتيال هو أحد الوسائل لحل المشاكل حاول اغتيال المله بأن أرسل إليه رجال دين شد على أحزمة بعضهم متفجرات ناسفة يزعم أنها مسجلات وحشى فوانيس أحد السيارات الناقلة ذلك الوفد بصواريخ انفجرت وقتلت من كان يحملها ونجى الملا مصطفى.

لقاءات قصيرة

ولأني سأذكر في أسطر في أوراق مستقلة رأي بصدام حسين بعد ثلاثة لقاءات قصيرة عارضه معه، فقد ذهب إلى الأسوء، ذهب عام 1975 إلى الجزائر يرأس الوفد العراق المنظمة للدول المصدرة للنفط وذهب إليها شاه إيران وهنا ولحد الآن ورغم أن الجريمة عظمى لم يرشح ما إذا كان لقاء صدام مع شاه إيران جاء عفوياً أو أنه خطط له، لقد عمل الرئيس الجزائري على إجراء اللقاء بين الحاكمين صدام ومحمد رضا فهلوي وتم الاتفاق على بندين رئيسين:

الأول: أن يقطع الشاه طرق الامداد الإسرائيلية التي كان مطار طهران وثم بلاد الكرد الإيرانية هي الطريق التي يسلكها الإسرائيليون وامداداتهم من السلاح إلى المله.

الثاني: يسلم صدام نصف مجرى شط العرب إلى إيران، شط العرب الذي ماءه وأرضه عربية شطرها الأيمن عربي في العراق البصرة واقضيتها ونواحيها والشطر الثاني عربي في إيران هي الأحواز التي سلمها شيخها الشيخ خزعلي إلى شاه إيران والذي تآمر عليه مع الانكليز وقتله مسموم، وبعد هذه الخسارة العظمى تاريخياً وأخلاقياً منح صدام الحكم الذاتي للأكرد الذين كانوا يطالبون به قبل التدخل الإيراني والإسرائيلي.

هذه جريمة عظمى –تسليم شط العرب إلى إيران- ارتكبها صدام والأعظم منها استبعادالبرزانيين القادة التاريخين للثورات الأكراد من التفاوض ثم الاشتراك في الحكم الذاتي والجريمة التاريخية العظمى هي أن يذهب صدام إلى حرب 8 سنوات لاستعادة شط العرب، كان من حق الشعب العراقي أن يحاكم صدام عن هذه الجرائم ولكن لأن أمريكا مشاركة فيها فقد اعدم صدام ولم يكشف عن جرائمه.

بعد أن انقطع الدعم اللوجستي الإيراني والدعم الاستراتيجي للمله من اسرائيل اضطر إلى مغادرة جبال قنديل التي كان يعتصم بها إلى إيران هو وأسرته، وتولى في مدينة سنتدج الكردية والإيرانية ودفن فيها.

وأثناء انشغال الجيش العراقي بالحربين الخليجية بعد انتهاء حرب الثماني سنوات مع إيران، عاد المقاتلون الكرد سواءً من كان من الأسرة البرزانية أو منافسيهم الطالبانيين إلى موقعهم وتحركت الخلايا الساكنة وخلال توارد الأخبار عن انهزام الجيش العراقي في حرب الكويت، هرب الجند العراقيون وقادتهم ودفعوا أتاوات لمسلحين كرد لكي لا يقتلوهم وهرب معهم جماعة الحكم الذاتي وسكنوا في بغداد في شارع الزيتون يتقاسمون رواتبهم مع البرازنيين الذين استولوا على أربيل، وكذلك قادة الفرسان الذين قبلوا قتال أبناء جلدتهم الكرد لقاء أجرة مدفوعة من الحكومة العراقية ومع الأسف أن يقبل الثوار الكرد إن كانوا على مبادئ الحق أن يقبلوا ثمن دمائهم.

ولأن الثورات الكردية لم تقم على مبدأ حق تقرير المصير وإنما لصالح أفراد وأسر هاجم الطالبانيون أربيل واحتلوها واستنجد البرزانيون بصدام حسين وبالرغم من كون الجيش العراقي مشتبك في قتال مع التحالف الدولي (حرب الكويت) استجاب صدام لاستغاثة عدوه اللدود مسعود البرزاني وأرجع الطالبانين إلى السليمانية مواقعهم واستقل البرزانيون في أربيل وعندما قسم العراق إلى الحصص المعلومة كان من حصة ماما جلال قائد قوات السليمانية المناهضة بل المقاتلة لجماعة أربيل رىسة الجمهورية العراقية وفرضت هدنه رغب بها الطرفان البرزاني والطالباني قائمة لحد الآن الذي نقترب منه من استفتاء يوم 25 لاستقلال الكرد.

أشرت إلى الحصص ولأنها معلومة محلياً واقليمياً ودولياً فكان الصحيح أن لا أتطرق إليها، ولكني أخشى أن لا تنشر أوراقي هذه في الوقت الحاضر وتقع بيد من ينشرها بعد سنين أقول كلمة موجزة عنها..

بعد أن غزى الأمريكان العراق عام 2003 أرسلوا حاكما مدنياً حكم العراق سنة واحدة كان في يده حقيبة مشروع معلن (استراتيجية تقسيم الشرق الأوسط) وبدأ بريمر بالعراق، أعطى للكرد بقيادة البرزانيين الاستقلال التام لا ينقصه إلا اعتراف حكومة بغداد ولو اراد بريمر ذلك لاستجاب له رؤوساء الحكومات الدوريين دوريين عمر كل حكومة شهر والرئيس حسب الحروف الأبجدية وعن هذه الحصص لو طلب من أحد كبار علماء الرياضيات والسياسة إجراء مثل هذه القسمة لعجزوا ولكن العراقيون قبلوها ومنذ عام 2003 يستقبل مسعود البرزاني وأسرته حكم كردستان وحصة الكرد من حكومة بغداد ما عدى رآسة الجمهورية لأنها –فخرية- أي لا سلطة له سوى قبض الرواتب ويعين أولاده وأقرباءه يرزقون منها بغير حساب.

أقول مع القائلين أن حق تقرير المصير حق مشروع إن توفرت فيه مقوماته وإلا فهو الفوضى كما يحدث الآن في جنوب السودان وسيحدث في كردستان العراق بل في العراق كله.

أما الدافع الذي دفع مسعود إلى هذه الخطوة ويؤيد جمهور كبير وبينهم أصحاب حنجرات قوية قادرة على تحويل الأسود إلى أبيض مثلما يقال عن البرلمان البريطاني في أنه قادر على تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس، واعتقد أن من قال هذا القول ليس بريطانياً لأن البريطاني يحترم نفسه وشعبه ودولته.

والدافع في تقديري الذي دفع مسعود ومعه الأسرة وجمع كبير ممن حوله والذين تمتعوا بحصصهم على مدى الأربعة عشر سنة الماضية هو أنهم يحكمون كردستان دون سند قانوني لأن رآسة مسعود والبرلمان قد انتهت وظهور معارضة شديدة لهم ذهبوا إلى التأجيل مستغلين حالة الحرب مع داعش والآن وقد أصبحت حرب داعش على وشك الانتهاء أصبحوا أمام خيارين:

الأول المخاطر واجراء انتخابات رآسية وبرلمانية وفي هاتان الخطوتان مخاطر عظيمة هو أن تفقد الأسرة ارثها التاريخي وهو امتلاك كردستان البشر والجبال والشجر والذي تنعموا به على مدى الـ 14 سنة الماضية ليس المال فقط وإنما أصبح السيد مسعود رئيس دولة مرحباً به في جميع أنحاء العالم لا قيد على تصرفاته إن أعطى وإن أخذ وإن سافر وإن استقر وهكذا أفراد أسرته والذي كما قلت أخذوا حصصهم وزراء ونواب وقادة جيش وإدارين ما عدى المعلمين ورجال الشرطة المرور واؤلئك الذين في الجبال لم يروا نور الكهرباء ولا الماء النقي واحتمال أن تفقد الأسرة ذلك الإرث ولو بنسبة 5% بعد أن أصبح لهم معارضون ديمقراطيون من غير الطالبانيين الذي قد يذهبون إلى إقليم مستقل في السليمانية وما حولها وطرح هذا المطلب من قبل قادتهم بشدة عندما وبعدما أجل مسعود الانتخابات الخاصة به وكذلك النواب وكان سبب التأجيل مقاتلة الإرهاب ولأنه أصبح شبه المؤكد أن هذا العذر مقاتلة الإرهاب سيسقط لذلك ذهب إلى:

الخيار الثاني الاستفتاء وإعلان الدولة الكردية وليكن ما يكن ما دام هو وأسرته وفريقه متحصنين في أربيل وأن حكومة بغداد ضعيفة ومفككة، والجيش العراقي ومعه شرطة قوة السيارة على مدى عمر الدولة العراقية لم يتمكن من فرض سيطرته على جبال كردستان التي هي الملاذ الآمن لقيادة التمرد وكان جيش موحد له قيادة واحدة أما الآن ورغم الانتصارات العظيمة التي حققها ضد داعش فإنه ولا الحشد الشعبي مؤهلين لخوض حرب عصابات في الجبال. أما إذا أجل الاستفتاء في اللحظات الأخيرة بتقدير أن غالبية الكرد رافضة له أو بتدخل من ولي الأمر ترامب الرئيس الأمريكي فإن البالقي بيد الأسرة البرزانية أوراق مفيدة للاستمرار بالسلطة.

أولها: أن الإدارة الأمريكية التي تحالفت مع كرد العالم ليس أمامها بديل عن القيادة البرزانية وإن كان هناك بديل فهي أي الإدارة الأمريكية لن تغضب أردغان في هذه المرحلة وتسند قيادة الكرد إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية الذي حقق لترامب انتصارات في الرقة وها هو يحقق مثلها في دير الزور.

الثانية: وهي قوية أيضاً احتلال كركوك وهذا سيؤدي إلى تفاوض طويل السنين أو لا سامح الله صدام مسلح وهذا ما سيعطي للأسرة فرص التثبت وحكم بلاد الكرد والأرض المتنازع عليها ولكن تسارع الأحداث والتدخل الدولي بهذه الشدة رافضي للاستفتاء وشرح مسعود في:

الرئيس مسعود البرزاني في مأزق

فإن أجل الاستفتاء فسيطالبوه معارضوه بإجراء انتخابات لرآسة الإقليم والبرلمان الكردي اللذان انتهت صلاحيتهما منذ سنين، وقتال الإرهاب الذي ساهم فيه الجيش الكردي في حدود معلومة سقط سببه لأن داعش قد انهارت فعلاً وفي سوريا بدأت بالتسليم أو الاختفاء ولو كان في العراق قيادة سياسية لا تريد قتلهم لانتهت مقاومتهم من قبل سنة، وها هم الأمريكان تولوا الأمر أمر داعش في العراق وسوريا وفي اجندتهم برنامج التخلص منهم، وسيكون هزيمة مسعود بالانتخابات أمر مؤكد إن أجل الاستفتاء أو فشل فيه.

أما إذا مضى مسعود من برنامجه اجراء الاستفتاء وهذا ما يقرء من تصريحاته الشديدة التي لم يتعود عليها ونجح وأصبح أمر واقع أن يعلن الدولة الكردية، فإنه سيواجه بغضب أردغان في تركيا وغضب سليماني في إيران ولأن جميع الدول ذات الشأن قد نصحته بتأجيل الاستفتاء ورفض نصهم فلن يعترفون بدولته ولن يدفعوا له وأن اعترفت به إسرائيل فهي غير قادرة على الدفع وسيخسر في الحال استثمارات تركية وعربية جعلت من أربيل قبلة سياحية وسيغلق الحدود بينه وبين بغداد وتركيا وإيران وسيخسر إيرادات تأتيه من التبادل التجاري بين الإقليم وتلك الدول، ولن يدفع له دينار واحد من ميزانية 2018 ولا ديونه على بغداد وإقامة دولة تحتاج إلى مبالغ لإقامة مؤسساتها ثم استمرار حياتها هذا غير متيسر الآن ولا في المدى المنظور.

نفط كركوك

إكسير حياة الدولة الكردية البرزانية وحتى إن بقية كركوك ونفطها تحت سيطرة البرزانيين فإن استثمار نفطها يحتاج إلى سنين على فرض عدم معارضة تركيا والعرب الذين حول كركوك وعلى دروب الأنانبيب التي تنقل النفط.

إن الحل بيد د. حيدر العبادي رئيس وزراء العراق ورئيس الحكومة الاتحادية التي يتبعها الاقليم الكردي ورئيسه مسعود البرزاني وهي أن يصدر قرار يمدد ولاية رئيس الاقليم أربع سنوات وكذلك البرلمان الكردي يؤيد البرلمان الاتحاد وإلا فالحرب الأهلية قادمة وقد دخل المهندس القائد العام للحشد الشعبي إلى كركوك لأن الحشد الشعبي العراقي سيكون هو الذي سيقاتل الكرد البرزانيين وكالة عن الناصحين ورفض نصحهم وعن تركيا وإيران وربما العرب ولكل مصلحته.

الخيوط الكردية في النسيج العراقي

كتبت صفحات سأنشرها فيما بعد عن النسيج العراقي وموقع الكرد في هذا النسيج إن كان في الجيش او الإدارة أو القضاء وإن انفصال الكرد سيبقى ذكرا مؤلما في نفوسنا نحن الذين عايشنا سعيد قزاز وماجد مصطفى وجلال بابان ومحمود الشيخ علي وعمر علي وصالح زكي توفيق وأمثالهم يعدون بالآلاف شجاعة في الحرب وكفاءة بالأداء وعدالة في القضاء.

دع الأيام تفعل ما تشاء

وطب نفساً لما حكم القضاء