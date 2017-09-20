الأولمبية تكرّم المتفوّقين في الصالات الآسيوية

بغداد – الزمان

أوعز رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي, بتكريم أولي بمبلغ مقداره 500 الف دينار لكل لاعب ينال وساماً في منافسات الدورة الآسيوية المغلقة في تركمانستان والجارية منافساتها حاليا.

وذكر حمودي إن …اللاعب يشكل الحلقة الابرز في المنظومة الرياضية مطالبا الجميع بالاهتمام باللاعب اكثر من سواه مشيرا ان تكريم اللاعب الفائز بالاوسمة هو بمثابة حافز له في المنافسات.

وأضاف أن …اللاعب الفائز بمبلغ اولي 500 الف دينار سيتم تسليمها وفقا للضوابط المقررة مبينا ان اللاعبين عليهم ان يقدموا صورة مشرقة للرياضة العراقية في المنافسات الخارجية وان يحققوا الفوز وكسب الأوسمة.

وتأهــــــل لاعبو منــتخبنا الوطني للموي تـــــاي، امير ابراهيم ومصطفى رعد وشاهيز فاضل، الى الدور نصف النهائي بعد فوزهم في لقاءات ضد لاعبي منتخبات الفلبين وافغانستان واوزباكستان، حيث ضمن هؤلاء الثلاثة الابطال احد الاوسمة الملونة

فيما ودع لاعبو منتخبنا الوطني للموي تاي، علي صدام واحمد عبود ونامو فيصل، منافسات البطولة بعد خسارتهم في الدور شبه النهائي امام لاعبي منتخب كازاخستان.

واشاد رئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي، بالعطاء والاداء والانضباط الرياضي المميز لجميع اللاعبين، متمنيا للفائزين تحقيق المعدن النفيس، وللمغادرين مزيدا من التدريب بغية تحقيق انجازات جديدة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة .

فيما اثنى الامين العام للجنة الاولمبية، حيدر حسين علي، على الجهود الجيدة التي قدمها جميع اعضاء منتخب المواي تاي الذين كان لهم حضور طيب في منافسات بحجم الدورة الاسيوية، متمنيا لهم تحقيق الفوز مشيرا الى: ان اللجنة الاولمبية وضعت الثقة بهؤلاء الابطال لإثبات هوية الرياضي العراقي في المحافل الاسيوية الكبيرة.