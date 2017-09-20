تشويه ممر أساطير مدريد جراء لاعبي الريال وبرشلونة

أتلتيكو يحلم بمواصلة النجاح على ملعبه الجديد

{ مدن – وكالات: منذ بداية القرن الـ21 جددت الكثير من الفرق ملاعبها وانتقلت بعض الأندية لملاعب جديدة حديثة مثل أرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وأتلتيك بلباو. وقبل أيام كان الدور على أتلتيكو مدريد صاحب ثالث أعلى ميزانية في الدوري الإسباني بواقع 340 مليون يورو، والذي افتتح في 16 سبتمبر/أيلول قبل مباراته أمام مالاجا في الجولة الرابعة من الليجا ملعبه الجديد واندا متروبوليتانو الرابع للفريق في تاريخه الممتد على مدار 114 عاما بعد ريتيرو ومتروبوليتانو وفيسنتي كالديرون. يقع واندا متروبوليتانو شمال شرقي مدريد قرب مطار العاصمة وهو يسع لـ68 ألف متفرج بزيادة 14 ألفا عن فيسنتي كالديرون، وهو مزود بغطاء بتكنولوجيا عالية مساحته 46 ألفا و500 متر مربع فوق المدرجات، وتضاء أرضية الملعب عبر 336 كشافا.

خطوة ضخمة

وبحسب الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، ميجل أنخيل خيل مارين، يعد الملعب الذي بلغت تكلفته 300 مليون يورو (358 مليون دولار)، خطوة ضخمة في ناد يحظى بـ54 ألف عضو ويعتزم أن يكون مقره الجديد أساس النجاح الرياضي. وإذا كان النادي قد انتهى من وضع أساس النجاح الرياضي المتمثل في الملعب الجديد، فإن تحقيق هذا النجاح مهمة المدرب دييجو سيميوني الذي صعد بالفريق إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) خلف ريال مدريد، مع العلم أنه عندما بدأ التشولو في تدريب الفريق كان يحتل المركز الـ23 في القائمة. بدأ التشولو في تدريب الفريق في ديسمبر/كانون أول 2011 ومن وقتها حصد مع الروخيبلانكوس الليجا مرة وكأس الملك مرة والدوري الأوربي مرة وكأس السوبر الأوربي مرة وكأس السوبر الإسباني مرة، كما انه خاض نهائي دوري أبطال أوربا مرتين. ورغم كفاءة لاعبيه الحاليين، يحتاج النادي بالتأكيد لتدعيم صفوفه أكثر في طريقه للتطور ولكنه محروم من التعاقدات الجديدة حتى يناير/كانون ثان المقبل، ومع ذلك تحايل أتلتيكو على العقوبة وتعاقد مع المهاجم الإسباني الدولي فيتولو الذي يلعب معارا حاليا في لاس بالماس قبل انضمانه للروخيبلانكوس مطلع العام المقبل. كما يسعى لاستعادة لاعبه الإسباني البرازيلي السابق دييجو كوستا في سوق الانتقالات الشتوية عبر مفاوضات مع ناديه الحالي تشيلسي والذي لم يخض معه أي مباريات منذ بداية الموسم ولم يشارك معه في الاستعدادات للموسم الجديد بعدما علم أنه خارج حسابات مدرب البلوز أنطونيو كونتي.

مواصلة الكفاح

ويبدو أن سيميوني لن يستسلم وسيواصل كفاحه من أجل التتويج بدوري الأبطال خاصة بعدما جدد عقده حتى 2020 قبل أيام من افتتاح واندا متروبوليتانو. وبلا شك يعد سيميوني مدربا صاحب أسلوب خاص وهو يقود مشروع الروخيبلانكوس الطموح بفلسفته التي يبدو أن لاعبيه باتوا يحفظونها عن ظهر قلب وهي التفكير في كل مباراة على حدة كأساس والإصرار ثم الإصرار ثم الإصرار كمنهج. أتلتيكو مدريد يصر على الفوز بدوري الأبطال بعد خسارته ثلاثة نهائيات؛ آخر اثنين مع سيميوني أمام ريال مدريد عامي 2014 و2016 والأول في 1974 . وعن هذا قال سيميوني: المرة الثانية (ميلانو 2016) كانت بالتأكيد مؤلمة بشكل يصعب إصلاحه. من الصعب والقاسي للغاية خاصة وأنا كنت أرى الجهد الذي بذله اللاعبون والذي بذله النادي للوصول إلى هذا المكان. يجب أن أكون مستعدا 100% لأقدم للنادي والفريق ما يحتاجه. ومع نسبة الـ100 بالمئة هذه والملعب الجديد ودعم الجمهور، يقود سيميوني مشروعا رياضيا هو بالفعل من بين الأفضل في العالم.

تشويه ممر أساطير

وأظهر البعض من جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قلة احترام لتاريخ الفريق العريق ولعدد من نجومه السابقين. وقد قامت جماعة من الجماهير غير الرياضية بتشويه عدد من اللوحات الموجودة في ممر أساطير ملعب أتلتيكو مدريد الجديد، فاندا ميتروبوليتانو، احتجاجا على بعض اللاعبين الذين تضمنهم هذا الممر. وكان رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، إنشاء ممر يضم لوحات لعدد من اللاعبين الذين تخطوا حاجز 100 مباراة مع فريق العاصمة الإسبانية علي مدار تاريخه. ونشرت صحيفة ماركا صور للوحات تكريمية لعدد من نجوم النادي شهدت عمليات تشويه، على غرار المهاجم المكسيكي هوغو سانشيز، الذي شارك في 111 مباراة مع الروخيبلانكوس، قبل أن ينتقل إلى الجار اللدود ريال مدريد في عام 1985 . ومن ضمن اللاعبين الذين تم تشويه لوحاتهم لاعب برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، التركي أردا توران، كما تم تكريم عدد من النجوم مثل سيرجيو أغويرو ودييغو فورلان. يُشار أنّ الملعب الجديد لنادي أتلتيكو مدريد فاندا ميتروبوليتانو، قد تم افتتاحه رسمياً، السبت الماضي، بمناسبة مباراة الروخيبلانكوس، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لمرة القدم و ضيفه وانتهت بفوز الفريق المحلي بهدف نظيف من توقيع الفرنسي أنطوان غريزمان.

ويرى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن مستوى المنافسة قد تحسن داخل الروخيبلانكوس خلال المدة الحالية. ولم يتعرض الفريق المدريدي لأي خسارة منذ بداية الموسم، سواء محليا أو في دوري الأبطال، حيث حقق انتصارين وثلاثة تعادلات. وبخصوص ارتفاع مستوى المنافسة داخل الفريق بين لاعبيه قال: نظن دائما أن وجود منافسة أكبر يمنحنا فرصة أفضل للاختيار وفقا لمتطلبات كل مباراة. سنحاول الآن فعل هذا، فهناك مباريات كثيرة ومستوى المنافسة قد ارتفع. وبخصوص عدم استقبال شباك الفريق لأهداف في آخر ثلاث مباريات قال أتلتيكو بعيدًا عن عدم استقبال الأهداف، تطور كرويا في مباراتي فالنسيا وروما وأيضا أمام مالاجا. وتابع سيميوني: الفريق يحاول تحسين بناء الهجمات. صنعنا فرصًا للتسجيل في فالنسيا وروما وأمام مالاجا. أعتقد أننا بدأنا الموسم بصورة جيدة.