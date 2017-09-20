زيدان يكشف عن يوم سعده

الفوز باللّقب الأسباني أصعب من التتويج بالدوري الممتاز

{ مدريد – وكالات: تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن مسألة تجديد عقده مع الملكي، خلال المدة المقبلة، كما كشف أسعد يوم في حياته. وقال زيدان: مسألة تجديد التعاقد محسومة فعليًا، مشيرًا إلى أنه سيوقع على العقد الجديد في غضون مدة قصيرة، ليظل مرتبطا بالفريق الملكي حتى 2020 . وأضاف زيدان، في المؤتمر الصحفي: إنه أمر جيد. الاتفاق على تجديد العقد تم بالفعل، ولكن هذا لا يعني أي شيء. إنها مسألة روتينية. واعتبر المدرب الفرنسي أن الفوز بالدوري الإسباني أكثر تعقيدا من دوري أبطال أوربا، مؤكدا أن الليجا هي الأصعب في العالم والفوز بها هو الأجمل. واستبعد زيدان إمكانية أن يكون لاعبو الملكي ينقصهم الحماسة في الليجا مقارنة بالتشامبيونز ليج، حيث قال: الأمر على النقيض، في الواقع أرى أن الأمور الأكثر صعوبة هي الأجمل. وأضاف: أتذكر أن يومي الأسعد كان عندما توجت بالليجا، مبينا أن الدوري الإسباني هو الذي يستحوذ على الفريق بشكل أكبر رغم أهمية التشامبيونز ليج أيضًا. وواصل: إذا كان بمقدورنا الفوز بالبطولتين. سنحاول ولكن الليجا هي الأجمل في العالم والأصعب. وأوضح زيدان: نشعر بالسعادة لعودة رونالدو إلى المشاركة مع الفريق في مباريات الدوري الإسباني، أتمنى أن تكون المرة الأخيرة التي نفتقده فيها.. كريستيانو سعيد لأنه يعشق اللعب والتواجد مع رفاقه واللعب في هذا الملعب. ويرى زيدان أن صاروخ ماديرا هو المرشح الأقرب لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب دون منافسة من البرازيلي نيمار، حيث قال: الأرقام تتحدث عن نفسها. عندما نرى عن قرب ما يفعله كريستيانو، لا يوجد لاعب يسجل أهدافا كثيرة وحاسمة مثله هو أو ليونيل ميسي. إحصائياتهما رائعة كما أنهما يشكلان الفارق. وأشار زيزو إلى أن رونالدو يرغب دوما في أن يكون الأفضل، لذا لن يشعر بالدهشة إذا فاز بالكرة الذهبية مجددا. ودافع زيدان مجددا عن قدرات لاعبه الويلزي جاريث بيل، الذي تعرض لانتقادات من بعض أنصار الفريق، قائلا: بيل لاعب متميز في الناحية الخططية ويمكنه اللعب حتى دون إتاحة مساحات كبيرة له. وتابع: بيل لاعب جيد. لا يواجه صعوبة في التعامل مع الكرة ويمكنه التعاون مع الآخرين.