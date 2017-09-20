مستر مارسيدس في ضيافة (الزمان)

أتمنى أن أقوم بتدريب المنتخبات الوطنية أو الاندية ولكنمالمو – علي كاظم

هو أحد ابطال ملعب أريامهر في طهران عندما تغلب منتخبنا الشبابي على منتخب ايران في عقر دارهم باربعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف في نهائي شباب أسيا عام 77 وكان نصيبه الهدف الثاني وتألق مع باقي اللاعبين واحرزوا الكأس وجاءوا به الى بغداد حيث كان العراق حكومة وشعبآ في أستقبالهم بمطار بغداد . وأستمر تألقه في صفوف نادي الطلبة وتم استدعاؤه لصفوف المنتخب المشارك بدورة مرديكا وأطلقت عليه الصحف الماليزية مستر مارسيدس وسيكون سؤالنا الاول سبب هذه التسمية

ضيف الزمان الكابتن مهدي عبد الصاحب مدير ملعب الشعب الدولي فاهلا وسهلا به

{ هل نبدأ الحوار ونقدمك للقراء بمستر مارسيدس أو الكابتن مهدي عبد الصاحب؟

– بصراحة لقب مستر مارسيدس طغى على أسمي الحقيقي في تلك البطولة حيث تألقت في كل مباريات منتخبنا الوطني وسجلت أجمل اهدافي في مرمى فريق ساوباولو البرازيلي حيث أنطلقت بالكرة بسرعة من وسط الملعب وسجلت هدف في مرماهم ونظرآ للسرعة التي كنت امتلكها فقد أطلقت الصحف الماليزية لقب ” مستر مارسيدس ” وبقي ملازمآ لي ودائما أسمعه من عشاق كرة القدم . وكانت بطولة مرديكا هي الانطلاقة الثانية نحو النجومية بعد تألقي لأول مرة في بطولة شباب أسيا

{ أيهما تفضل ان تكون أداريآ كما انت الان مدير ملعب الشعب ام تتجه للتدريب؟

– بصراحة انا لا افضل العمل الاداري وارغب في التدريب كوني لاعبآ سابقا مثلت نادي الطلبة والجيش ومنتخبي الشباب والوطني . وأملك اكثر من 16 شهادة تدريبية من السويد وأوربا . وأتابع كل ماهو جديد في عالم التدريب. فكل هذه المؤهلات التي يحسدني عليها البعض تجعلني أكون اقرب للتدريب من الادارة ولكن

{ أكمل جوابك لماذا ولكن؟

– المسؤولون على كرة القدم العراقية لا يفضلون شخصا يمتلك شهادات تدريبية عالية وله خبرة دولية في الملاعب . يرغبون بمدربين على كد حالهم ” ضعفاء ” لاني لا اسمح لأحد أن يتدخل بعملي التدربيي فلهذا انا غير مرغوب لديهم

{ قبل فترة سمعت أشاعة بأبعادك عن منصب مدير ملعب الشعب؟

– يبتسم قبل الإجابة . هذه أشاعة مغرضة أطلقها بعض المغرضين ويحاولون التقليل من عزيمتي وعملي المخلص في أدارة ملعب الشعب فعندما سمعت بالخبر قمت باليوم الثاني بارتداء ملابسي الرياضية والنزول الى الملعب ومشاركة العمال والموظفين في عملهم مع العلم أني قدمت خمسة مرات طلب لإعفائي من المنصب لكن المحبين يثنوني عنه

{ مادام حديثنا عن ملعب الشعب ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها في إدارة الملعب؟

– أولا وجود التدخلات من قبل البعض غير المعنيين بشؤون وأدارة الملعب . ثانيا الإمكانيات المادية قليلة لاتكفي لإدامته . ثالثا الملعب متهالك حتى أن المهندسين أبلغوا الوزير بذلك لكن بجهود العاملين ومتابعة الوزير الشخصية أعدنا بعض الروح له لكن في كل الأحوال يجب بناء ملعب جديد في بغداد

{ أعتزلت في وقت مبكّر رغم نجوميتك وتألقك في الملاعب ؟

– اعتزلت بسبب الضغوط التي احاطت بي . وفِي العراق مهما تقدم من عطاء فهم يتناسون كل هذه الخدمات ويحاولون أيذاك كما حصل معي حيث حاول احد اللاعبين الذي أستغل منصبه العسكري وتم إبعادي من المنتخب وحتى اني سجنت وصدر بحقي قرار الإعدام وبعدها خفف القرار ومن ثم خرجت من السجن وبصراحة لا أريد اهيج المواجع والامر اصبح من الماضي

{ نعود الى الظلم مرة أخرى وسبب عدم استدعائك مع المنتخب المشارك في نهائيات أولمبياد موسكو عام 1980 ؟

– كان اغلب لاعبي المنتخب المشارك في البطولة هم من نادي الزوراء حتى وصل العدد الى عشرة لاعبين وكان المدرب انور جسام وهو بالأساس مدرب الزوراء وتم أبعادي ظلما وأستدعاء المهاجم ثامر يوسف بدلا عني

{ ولا حقك الظلم للمرة الثالثة وتم ابعادك من نهائيات لوس أنجلوس عام 1984 ؟

– في البداية استدعاني المرحوم عمو بابا الى صفوف المنتخب لكن هناك ضغوطا من بعض المتنفذين فطلبوا من عمو بابا إبعادي عن المنتخب وهذه المعلومة نقلها لي المرحوم ” حامد فوزي ” وتم أبعادي وذهب بدلا عني زميلي المهاجم ” وميض منير “

{ لعبت لصفوف فريق الطلبة والجيش ما الفرق بينهما؟

– فريق الطلبة فريق مدني اغلب اللاعبين طلاب جامعات وجميعنا بإعمار متقاربة واصدقاء داخل الملعب وخارج الملعب وكنا محسودين من باقي الفرق لأننا جمعنا العلم وكرة القدم . أما في نادي الجيش فهو فريق عسكري الظروف أرغمتني للعب معه بعد أستدعائي للخدمة العسكرية وقد ظلمت كثيرا في نادي الجيش

{ رأيك بمستوى الكرة العراقية في الوقت الحاضر ؟

– أسوأ فترة تمر فيها الكرة العراقية هي في الوقت الحاضر من سوء التخطيط الاداري الى التزوير والفساد والمحسوبية في اختيار المدربين وتدخلات البعض من خارج الوسط الرياضي وقلة الملاعب والأبنية الجيدة مع وضع العراق غير المستقر كل هذه الأمور جعلت كرة القدم العراقية في أسوء حال

{ طموحك الرياضي أين يتجه؟

– بصراحة أجد نفسي في التدريب واعشق هذه المهنة . تصور اني عرضت خدماتي على بعض الاندية لتدريبها وقلت لهم أدرب فريقكم لمدة شهر لكن مع الأسف كما قلت لك سابقا نحن غير مرغوبين

{ لكنك عندك تجربة ناجحة في قطر؟

– نعم دربت في قطر لمدة سنتين وكانت نتائجي جيدة جدا حتى قبل ايّام كان لي اتصال مع المدرب كاظم شبيب الذي يعمل هناك قال لي ” مازالوا يذكرون عملك الناجح معهم لكن بالمقابل اني غير موفق بالعمل في بلدي بسبب المحسوبية ولايريدون مدربا يحمل عدة شهادات اوربية وناجح في عمله . وكان على الاقل اختياري ضمن اللجنة الفنية في الاتحاد

{ سمعت انك عملت عدة دورات تدريبية؟

– نعم هذا صحيح عملت دورات تدريبية في بغداد وكركوكً وأسست أكاديمية كروية في السليمانية وكما قلت لك التدريب اصبح فكرا وعملا ممنهجا وهذا ما يفتقر له مع الأسف أغلب مدربينا . ولدي برنامج تدريب اوربي يبدأ من عمر 6 سنوات الى عمر 16 سنة . المدرب ليس فقط يدرب الفريق . يجب عليه ان يعرف طريقة وقوفه في الملعب . كيف يتكلم مع اللاعبين بين الشوطين وأثناء المباراة . شاهدت مدربين يشرفون على تدريب فرقهم بطرق تدريب بدائية عفا عليها الزمن. كل هذه الأمور تجعل مستوى كرة القدم العراقية متردي

{ مادام تعشق التدريب أريد أن أعرفك منك اهم الجوانب التدريبية التي يجب ان يمتلكها اللاعب؟

– هناك اربعة جوانب تدريبية هي

الجانب البدني . الجانب النفسي . الجانب التكتيكي . المهارات . حتى الان لايوجد لاعب يمتلك كل هذه الجوانب وقد يمتلك خمسين بالمئة منها وهذه كارثة

{ ما هي اسباب فشل بعض المدربين المحليين في قيادتهم ولم يحققوا نتائج طيبة ؟

– للأسف مازال معظم المدربين يتخذون من خطط الماضي سبيلاً لمنهاجهم في تدريب الفرق التي يشرفون عليها ، لذلك تجد خط بيان كرتنا في تدنٍ مستمر ، كما أن معظمهم لا يعلم كثيرا عن علم التدريب الذي دخلت في مفاصله علوم كثيرة أخرى كالفسلجة والعلوم النفسية وثقافة اللعب واللاعب التي أصبحت من الضرورة جداً دراستها وتطبيقها في التدريب . وكان بودي لو كانت هناك توأمة بين مدربي المهجر ومدربينا في الداخل ، وقدمت هذا الاقتراح للإتحاد العراقي الكروي وذكرت لهم أن مثل هذه الخطوة ستطور كثيراً من الأفكار التدريبية للمدربين المحليين وتخلق حالة من الإنسجام بين الداخل والخارج ولكن لا حياة لمن تنادي .

{ رأيك بالأسماء التالية؟

الدكتور جمال صالح / مدرب تربوي لا يصلح للتدريب وقد يكون مشرفا على فريق

عمو بابا / جاء في فترة الكرة العراقية في قمة عطائها ووفرة اللاعبين الجيدين ولكن هذا لايمنع انه مدرب طموح

حسين سعيد / من اللاعبين المميزين والهدافين

هادي احمد / مايسترو خط الوسط وكان التفاهم بيننا في الملعب من خلال نظرات العيون وكنت اعرف الى أي جهة سيرسل لي الكرة

الاستاذ مؤيد البدري / الاب الروحي لكل اللاعبين ولي شخصيا

{ هل تذكر ما قاله الاستاذ مؤيد البدري عنك عندما سجلت هدف الفوز الثالث في مرمى الكويت في بطولة الخليج العربي الخامسة في بغداد عام 1979 ؟

– نعم اتذكر قال ” مهدي عبد الصاحب فصل الصيف عن الشتاء “

{ جوابك السابق يجرني الى السؤال لماذا لم تكن لاعبا أساسيا في بطولة الخليج وغالبا ماتشارك في الشوط الثاني او حتى بعض المباريات لم تشارك فيها

-هذا صحيح فكنا نملك فلاح حسن وحسين سعيد في خط الهجوم وكانوا في قمة تألقهم ومجدهم الكروي فلهذا كان المدرب عمو بابا يفاضل بيني وبين باقي المهاجمين ” علي حسين . سليم الملاخ . أراهمبرسوم ” ليكون المهاجم الثالث معهم واعتقد الجميع كان متألقا في تلك البطولة واحرزنا البطولة باستحقاق

{ مستر مارسيدس سيارتك توقفت في المحطة الاخيرة من اللقاء فماذا تقول في نهاية هذه الرحلة الممتعة معك ؟

– أشكرك على اللقاء وهذا الحوار الشيق بصراحة وأتمنى ان نبتعد عن التزوير في فرقنا الكروية وكذلك الابتعاد عن المحسوبية والتملق لكي تتطور الكرة العراقية وتسير بقوة الى الامـــــــام