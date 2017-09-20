البرلمان يلغي التصويت جراء إختلال النصاب

الأحرار ترفض تمديد عمل المفوضية وتتهم جهات بالسعي لتأجيل الإنتخابات

بغداد- الزمان

رفضت كتلة الاحرار النيابية قرار مجلس النواب تمديد عمل مجلس المفوضية العليا للإنتخابات لمدة شهر بعد الغاء عملية التصويت على الموافقة على اعتماد القضاة في عضوية مجلس المفوضين او الموافقة على تقرير عمل لجنة الخبراء بأكمله.وقال نائب رئيس الكتلة محمد هوري خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء (تبين لنا بالدليل القاطع ان جزءاً من مجلس النواب الذي طالب بتغيير المفوضية لا يمتلك النية الحقيقية الواضحة بتغييرها).

قناعة كاملة

موضحا ان (ما خرج من لجنة الخبراء الى القضاة وضع اكثر من خيار داخل قبة البرلمان ووضع صندوقين للتصويت، الاول للقضاة وقبلت كتلة الاحرار بهذا الشيء، والثاني ان يقع الخيار على الاسماء التي قدمتها لجنة الخبراء).واضاف (لدينا قناعة كاملة بأن الذين لم يصوتوا لصالح الخيارين ، نشك بأن لديهم مؤامرة كبيرة لاعادة المفوضية الحالية لانه عمل المفوضية ينتهي يوم الاربعاء وهذا يعني رجوعها والتمديد لها الامر الذي يلغي الاصوات التي نادت بالغاء المفوضية ) . ورأى ان (هنالك مؤامرة كبيرة لابقاء عمل المفوضية السابقة وقد تؤدي الخلافات الى تأجيل الانتخابات وهو امر نرفضه لانها طامة كبرى ونية مبيتة لتأجيلها).

رفض تمديد

مضيفاً(اننا نرفض التمديد للمفوضية الحالية، وندعو البرلمان الى ان يعامل المفوضية مثل معاملة مفوضية حقوق الانسان بإحالة اعضائها على التقاعد وتسليم الادارة لوكلاء لحين الاتفاق على التصويت على بدلاء عنهم)

.وناقش المجلس في جلسته الاعتيادية امس التي ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 170 نائبا التصويت على اختيار اعضاء المفوضية.

ونقل بيان للدائرة الاعلامية للمجلس عن الجبوري تأكيده في مستهل الجلسة(اهمية الاسراع بحسم مسألة اختيار مفوضية جديدة للانتخابات من اجل المضي بالتوقيتات الخاصة باجراء الانتخابات المقبلة)، مشيرا الى ان (رئاسة المجلس حريصة على ابراء ذمتها بشان اختيار اعضاء المفوضية والانفتاح على كل الافكار والمقترحات للخروج بحل توافقي).وطرح الجبوري على النواب الخيارات المتاحة بهذا الشأن التي انحصرت بين الموافقة على اعتماد القضاة في عضوية مجلس المفوضين او الموافقة على تقرير عمل لجنة الخبراء برمته وفي حال عدم الموافقة على الخيارين يتم تمديد عمل المفوضية الحالية.ولجأ المجلس الى التصويت السري للاختيار الا ان اختلال النصاب القانوني بعد تصويت 139 نائبا ادى الى الغاء عملية التصويت وعدم اعلان النتيجة. وأعلن الجبوري عن ابراء المجلس لذمته من خلال نشر اسماء النواب المصوتين واطلاع الجميع على ان جميع الخيارات خلال الجلسة كانت مطروحة ، ولفت الى ان (المجلس سيكون مجبرا على تمديد عمل المفوضية لمدة شهر لعدم توافر النصاب اللازم للوصول الى واحد من الخيارات المتعلقة بين اختيار القضاة او اختيار مفوضية جديدة). وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على كل من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية رقــم 11 لسنة 2007 المقدمين من اللجنة القانونية قبل ان تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.