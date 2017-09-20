اللعيبي يدعو إلى تطوير القطاع النفطي بالجهد الوطني

النقل يخفّض إجور تذاكر السفر للطلبة العراقيين في روسيا

بغداد- شيماء عادل

قررت وزارة النقل تخفيض اجور تذاكر السفر للطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية بنسبة 25 بالمئة بعد فتح مكتب للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في موسكو .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزير كاظم فنجان الحمامي زار مقر السفارة العراقية في موسكو وبحث مع السفير حيدر العذاري تنسيق الجهود والمساعي المشتركة بين السفارة والوزارة اضافة الى زيادة التنسيق والسعي لتوفير الخدمات للمسافرين العراقيين)،مشيرا الى انه (ستكون هناك رحلتان جويتان اسبوعيتان من مطاري بغداد والبصرة للجالية العراقية في روسيا عبر تقديم جميع التسهيلات لهم وكذلك لخدمة فئات عديدة من العراقيين الراغبين بزيارة موسكو في مجالات عدة )، واعلن الحمامي عن (تخفيض تذاكر السفر للطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية بنسبة 25بالمئة ولعوائلهم بنسبة 15بالمئة على ان يتم تأييد ذلك من قبل السفارة هناك).وتابع البيان ان ( الحمامي عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع العذاري في موسكو وتحدث عن أهمية افتتاح هذا الخط الذي سيفتح الآفاق لمزيد من التعاون الفعال خصوصا وأن هناك العديد من الطلبة العراقيين وكذلك هناك قرابة 9000 عامل في الشركات الروسية النفطية العاملة في العراق).

افتتاح خط

من جانبه عبر العذاري عن سعادته بافتتاح هذا الخط . مؤكدا أنها خطوة مهمة ولها أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة.وكانت الوزارة قد افتتحت مكتبا للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في العاصمة الروسية موسكو بعد تدشين الحمامي الرحلة الاولى بين بغداد – موسكو. ونقل البيان عن مساعد مدير عام الخطوط الجوية العراقية للشؤون التجارية سناء الخياط القول ان (افتتاح المكتب سيكون محطة مهمة لجميع المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية في العاصمة الروسية موسكو باتجاه العاصمة بغداد حيث سيكون معدل الرحلات بين الدولتين رحلتين في الاسبوع لكل من بغداد والبصرة).

فيما ثمن (الجهود الكبيرة التي بذلها الحمامي والذي تمخض عن ذلك المنجز لما له من اهمية في تفعيل وتنشيط الحركة السياحية والجوانب الاخرى عبر تلك المطارات والتي ستكون محطة لانطلاق المسافرين الى موسكو).

وبحث وزير النفط جبار علي اللعيبي مع المدير المفوض لشركة لوك اويل النفطية الروسية كاتي الجبوري سبل تطير القطاع النفطي في العراق ،مؤكدا ضرورة تطوير الصناعة النفطية من خلال الجهد الوطني .

وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس انه ( لابد من تعزيز التعاون المشترك من اجل تحقيق الاهداف المرجوة)، مشيرا الى (استعداد الوزراة لتقديم كافة التسهيلات وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية).

واضاف البيان ان ( المدير المفوض للشركة الجبوري اكد حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية وتوفير ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الادارات المشــــــتركة للحقول النفطية)، مشددا على ( رغبة الشركة في تطوير قطاع النفط والغاز في العراق).

على صعيد متصل اكد اللعيبي ان العراق يهدف الى تطوير الصناعة النفطية من خلال الجهد الوطني وبمشاركة الاستثمارات العالمية الرصينة جاء ذلك في كلمة القاها في منتدى اسواق الطاقة الذي عقد امس الثلاثاء في الفجيرة بدولة الامارات بحضور كبار الشخصيات والمهتمين في مجال اسواق الطاقة.

وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تسعى لتطوير صناعة النفط والغاز في العراق من خلال الخطط الستراتيجية التي وضعتهاوتعمل على تنفيذها من خلال الجهد الوطني او التعاون مع الشركات لتأهيل وتطوير الحقول النفطية المنتجة في البلاد فضلا عن اجراء المسح الجيولوجي للكشف عن المكامن النفطية والغازية الجديدة وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارالأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وبالصناعات البتروكيمائية والنهوض بالبنى التحتية) .

اسعار نفط

واضاف أن( العراق بحاجة الى أسعار نفط بين 55 و60 دولارا للبرميل من أجل الوصول إلى وضع مالي أفضل).

مشيرا الى إن (العراق في حوار متصل مع المنتجين داخل وخارج اوبك لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تخمة المعروض النفطي والتحديات التي تواجه السوق النفطية )، وعن العلاقة بين الحكومة الاتحادية و اقليم كردستان قال اللعيبي ان (باب الحوار مفتوحا مع الإخوة في الإقليم لمناقشة جميع المشاكل العالقة وفق مبدأ ان الثروة الوطنية ملك لجميع العراقين وان الحفاظ عليها وتنميتها هي من مسؤولية الجميع وعلينا ان نضع المصلحة الوطنية والحفاظ على الثروة الوطنية فوق كل اعتبار).