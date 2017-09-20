الدايني يرى التجاوز على الأملاك الإستثمارية العامة أمراً مرفوضاً

خبير لـ (الزمان): توحيد النظر بقضايا غسيل الأموال يؤدي للإستقرار القضائي

بغداد ــ داليـا أحمـد

اشاد الخبير القانوني طارق حرب بعملية توحيد الاحكام في قضايا جرائم غسيل الاموال وقال ان هذا الاجراء يسهل عملية الاستقرار القضائي فيما قرر مجلس القضاء الأعلى أن يكون التحقيق بهذه الجرائم في جميع المحافظات لدى قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب مكافحة وغسيل الأموال في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة.وقال حرب لـ (الزمان) أمس انه (لابد من توحيد الاحكام بالجرائم التي ازدادت وتفاقمت في الاونة الاخيرة ولاسيما جرائم غسيل الاموال) وأضاف ان (توحيد الاحكام في جرائم غسيل الاموال في محكمة واحدة يسهل الاستقرار القضائي واتخاذ ما يلزم بشأنها نظرا لأن هذه الجريمة تعد من اخطر الجرائم التي تقع في الوقت الحالي).

محكمة مختصة

ولفت حرب الى ان (بعض القضايا كانت سابقا تقع ضمن محكمة مختصة ومنها القضايا التابعة للاعلام والكأس الرياضي، لذلك يعد التخصص القضائي مسألة مقبولة لتدارك بعض الاجتهادات لتكون محكمة المحافظات متوحدة بقراراتها مع محكمة العاصمة بغداد).

وقرر مجلس القضاء الأعلى أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في جميع المحافظات لدى قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب مكافحة وغسيل الأموال في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ان (جلسة مجلس القضاء الأعلى الأخيرة أسفرت عن إعادة النظر في موضوع قضايا مكافحة غسيل الأموال، وقد قرر المجلس تخصيص قاض لنظر جميع دعاوى غسيل الأموال في البلاد) وأضاف أن (الجلسة ناقشت ما ورد من مكتب غسيل الأموال التابع إلى البنك المركزي العراقي) لافتا إلى أن (المجلس توصل إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في المحافظات كافة لدى القاضي المختص بنظر دعاوى مكتب غسيل الأموال في محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة).

الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، ان التجاوزات تلتهم عشرات المواقع الاستثمارية داخل المحافظة ، مشيرا الى ان المجلس جاد في رفعها . وقال الدايني لـ ( الزمان ) امس ان ( التجاوزات على الاملاك العامة تعد من الظواهر السلبية التي برزت بشكل لافت خلال السنوات الماضية في مناطق عدة من ديالى ) .

اشكالية متعددة

مبينا ان ( التجاوزات اخذت اشكال متعددة خاصة على الاراضي ) . واضاف الدايني ، ان ( التجاوزات تلتهم نحو 40 موقعا مخصصا للأغراض الاستثمارية ومنها مقالع الحصى والرمل والاطيان ، بالإضافة الى مواقع اخرى ) ، مشيرا الى ان ( بقاء الامور على حالها تعني خسارة موارد طبيعية يمكن ان تشكل نقلة نوعية في دعم ايرادات ديالى المالية ) .

واكد رئيس مجلس ديالى ، ان ( مجلس المحافظة جاد في متابعة رفع التجاوزات وسيكون له حضور فعال في هذا المضمار بالتنسيق مع الدوائر المعنية وذات العلاقة بالقريب العاجل ).