( جمهورية العراق العربية ) – طالب سعدون

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نبض القلم

( جمهورية العراق العربية ) – طالب سعدون

 

عنوان افتراضي يقوم على سؤال افتراضي أيضا .. وهو :

ماذا سيحصل لو طرح  ( العرب )  العراقيون مقترحا للاستفتاء ، يدعو الى تغيير توصيف العراق في الدستور، ويكون ( جمهورية عربية )  ، باعتبار أن  العرب هم ( الاغلبية ) ، وان التاريخ والجغرافيا والاجتماع  معهم فيما يقترحون .. ؟..

 إنه مجرد سؤال جدلي لغرض المناقشة والحوار للوصول الى جواب ( للفرضية ) التي تقوم عليها فكرة هذه الاسطر ، لأن العراقيين لم يفكروا  به أساسا ، ولم يتعاملوا بهذه الصيغة  (الاستعلائية  التي تقوم على الاكثرية ) ، و ( النظرة التقسيمية المريضة )  أو ( انتهاز ) فرصة أن الاغلبية ستكون معهم في الرأي ..

ويكفيهم فخرا أنهم عراقيون … وكفى ..

ولكن…

هل سيقبل الاكراد  بهذا المقترح ( العربي )  الافتراضي ،  لو تحول الى حقيقة ، أم سيعترضون ، ويتحججون بالدستور، و (قاعدة ) التوافق بين مكوناته ، التي تقوم عليها العملية السياسية ..؟..  ويقولون .. أنه لا يصح ان تقترن  ( جمهوريتنا جميعا ) بمكون معين ، أو قومية معينة ، أو دين معين  أو طائــــــــفة معينة ، وتأخذ صفتها منهم …

فلماذا ( إذن ) إنفرد الاكراد برأيهم في موضوع يتعلق بالدستور،  ويمس وحدة البلاد كلها ، ويعرضها للخطر ، والتقسيم ،  وذهبوا الى الاستفتاء ، دون الرجوع الى الشعب العراقي ، ومكوناته في هذا الموضوع  ، والاحتكام الى الدستور ..؟..

وما دام  الأمر  يتعلق بوحدة العراق  … أليس من الناحية القانونية والوطنية معا أن يكون  الاستفتاء عاما في العراق  كله من أقصاه الى أدناه ، وليس في مناطق معينة فقط على اساس أن لهم فيها  الاغلبية …ويُستفتى الشعب كله من زاخو الى الفاو  .. وليس في جزء من الوطن … هل هو مع إنفصال هذا الجزء العزيز منه ، أم لا ولماذا ..؟..

 وهذا السؤال  الافتراضي لست الوحيد الذي أطرحه ، بل  يدور في ذهن الكثيرين غيري  .. وهو مستوحى من سؤال وقع تحت بصري  سبق أن طرحه المؤرخ الكردي المعروف  الدكتور( عمر ميران) معترضا على تسمية ( المنطقة الكردية ) بكردستان ، لما تحمله من  (عنصرية ) على حد ما يرى ،  لانها تلغي الوجود الفعلي للكثير من القوميات المتواجدة فيها  من ( الاشوريين ، والايزيديين ، والكلدان ، والعرب ، والتركمان ، وغيرهم ) ..

 ومع ذلك اُقرت هذه التسمية ، وجرى التعامل بها رسميا وشعبيا دون إعتراض …

 ولا ( حساسية ) .

ويتساءل  الدكتور ميران .. ماذا  لو كان العراق اسمه ( دولة العراق العربي ) .. هل كان الاكراد سيقبلون بهذه التسمية ..؟..

 ويجيب هو  نيابة  عنهم .. لا .. لن نقبل .. فلماذا نقبل بما لا نقبله نحن على أنفسنا ؟ ..على حد قوله ..

 هل هي فرصة ..؟.. الواقع يجيب …

 ويرى الكثير ان  العراق اليوم ( مريض ) وسيتعافى حتما  ، وهو يدفع الأن  ( أخــــــــطاء وخطايا ) العملية السياسية  التي يُعد (الاكراد السياسيون ) طرفا رئيســــــيا ، وشريكا فاعلا فيها ، ونتائج إستشراء الفساد  المالي والاداري الذي أضعف البلاد ، وأنهك العباد ، بصــرف الامـــوال  الطائـــلة في غــــــير إتجاهاتها  الصحيحة  للبــــناء الحقيقي ، والمحافظة عليه ، وســــوء الادارة التي قامت على المحاصصة  المقيتة ، وأضعفت المواطنة  ، وتجاوز ليس على الماضي والحاضر فـــــقط ، وانما على المســـــتقبل كذلك ، لأنها تترك  للاجيال اللاحقة إرثا خطيرا لم تسلم منه حتى الارض …

والمشكلة ، كما يرى الكثير من المراقبين ، (  ليست في الاستفتاء ، وتقرير المصير لانه  محسوم في نظرالمعنيين من الاكراد  ،  إن لم يكن اليوم فغدا.. بل  في ما يعقبه من خطر حقيقي بسبب الخلافات التي قد ( تستعر) على  حدود الدولة الجديدة المقتطعة من العراق ) على حد ما يرى  أحد المحللين …

وفي كل الاحوال تتحمل الولايات المتحدة  المسؤولية في ما حصل ويحصل  ، وهي مسؤولة قانونيا واخلاقيا عن وحدة العراق الى أن يتعافى ..

وآه يا عراق …

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كلام مفيد :

الانسان يمكن هزيمته ، لكن لا يمكن قهره …  (آرنست همنغواي .. من رواية الشيخ  والبحر)

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