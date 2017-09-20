قراءة في الواقع الراهن – عبدالهادي البابي

الكل مجمع الآن على أن العراق يمر اليوم بأزمات حادة على كافة الصعد (السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية )..وإن هذه الأزمات تركت عمداً أو سهوا دون حل من قبل القائمين على أمر البلاد والعباد حتى تغولت المشاكل وتنامت الإختلافات وتداخلت القضايا وتشابكت مع بعضها حتى أصبحت خطراً يهدد وحدة العراق ومستقبله ومصيره بشكل مخيف .!..وهناك آراء متعددة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة منها :

أولاً : إسقاط النظام الإستبدادي السابق بواسطة غزو أجنبي خارجي للبلاد والذي لم يحصل على أيدي القوى الوطنية العراقية المخلصة ..مما جعل تلك القوة هي المهيمنة على الإرادة الوطنية وهي من ترسم السياسات حسب مصالحها .!

ثانياً : وجود الطائفية والأثنية والعرقية التي حفزت على تنامي وتصاعد هذه الأزمة وتسببت في تدخل أقليمي زاد الأوضاع سوءاً وتعقيداً ..

ثالثاً : الفوضى المريعة التي سادت العراق بعد إسقاط النظام والمقررة سلفاً من جانب (الإدارة الأمريكية)..!

رابعاً : الفساد الذي تنامى وتغول حتى أصبح نظاماً سائداً ومعمولاً به ومقبولاً من جانب الدولة بسلطاتها الثلاث ويمارس منها في سائر أنحاء العراق ..

خامساً : وصول شخصيات إنتهازية فاسدة ووصولية وطائفية وغيركفوءة لإدارة دفة البلاد والتحكم بمصير العباد ..!!

سادساً : تجاهل التظاهرات الجماهيرة والإحتجاجات الشعبية التي خرجت تطالب بالإصلاح والتغيير وعدم معاقبة المفسدين من قبل الحكومة وعدم الإلتفات لتلك المطالب مما جعل الأمور تسير باتجاه المجهول.!!..

وعليه يجب أخذ بنظر الإعتبار العوامل الأقليمية والدولية التي تؤثر على واقعنا الراهن بشكل كبير سلباً أوإيجاباً والتعامل معها من قبل الساسة والقادة على أساس مصلحة الوطن العليا وليس المصالح الفئوية والعرقية والشخصية والحزبية الضيقة ..وإلا فنحن لامحال نسير إلى متاهة لانعرف نهايتها ..!