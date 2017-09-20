العرب بين رداءي التخلف والمعرفة – خالد الخزرجي

تألمت كثيرا وأنا أقرأ تقرير لمنظمة أليونسكو هذه ألمنظمة ألتابعة للأمم ألمتحدة ألتي تأسست عام 1945 تختص بالتربية والعلوم والثقافة .. يقول ألتقرير أن ألبلاد ألعربية لا تعلم ابناءها ألتفكير بل يجعلون ألاطفال وألتلاميذ يحفظون ألنصوص عن ظهر غيب هذه ألحقيقة هي جزء من تخلف ألمؤسسة ألتعليمية وألتربوية ألتي نعيشها نحن في عراق أليوم .. أذا ماعلمنا أن طريقة نقل ألعلوم والمعرفة في مدارسنا تجعل أطفالنا في عداء مستمر للقراءة .. حتى أذا أنتهوا من تعليمهم تراهم يُطلقون ألقراءة والكتابة بألثلاث… ؟؟ففي أحصائية معدل عدد ألكتب ألتي يقرأها ألفرد ألواحد من ألانكليز والفرنسيين في ألسنة ألواحدة تتراوح بين أل 40 ألى 45 كتابا…بينما نجد أن كل 80 عربيا يقرأون كتابا واحدا في ألسنة ..؟؟؟ أمر تستحي ألكلمات من ذكره ..فلا توجد أية أوجه للمقارنة بين ألطرفين .. فمن أين تأتي ألثقافة وألمعرفة أذا كان حالنا هكذا؟ ..وكيف سنحاجج ألامم ونلحق بهم ونحن لانمتلك سلاح ألعلوم وألمعرفة ..؟؟هنا لاأريد أن يلومني أحد أذا وضعتُ ألاصبع على موضع ألجرح في جسد هذه ألامة ألمبتلاة بألجهل وألتجهيل ألممنهج وألمنظم … ولا أريد أن أخرج عن ألواقع ألعراقي الذي نعيشه أليوم وأشمل ألوطن العربي بشكل عام ..لأن مانعيشه نحن ألعراقيون يكفي لألقاء شيء من ألضوء على تخلفنا نحن ألعرب ..أليس مايحدث في ألعراق خطة ممنهجة خطيرة جدا تستهدف أطفالنا وكل أجيالنا لنشر ألجهل وألامية وألتخلف .. ماذا ينظر ويسمع أطفالنا من طبيعة ألحياة ألتي أمامه كي يتعلم ألحضارة وألمعرفة ..هل يتعلم ذلك ..وهو يرى ألعشائر ألتي تتقاتل فيما بينها بمختلف أنواع ألاسلحة..؟؟ كيف يتعلم ألسلام والحب وألاخوة بين نظرائه من أبناء شعبه وهو يرى ألسلاح منتشرا في ألشوارع بيد رجال ألدولة ومسلحي ألمليشيات .. وأسلحة مختلفة ومتنوعة مخبأة في ألبيوت … ولعب أطفال على شكل رشاشات ومسدسات تباع بكل أسواق ألعراق …؟؟. وأعراس ومناسبات لا تحلو لأصحابها ألا على أصوات ألعيارات ألنارية وهي تتناغم مع ألدبكات ألعربية … كيف نريد ان يتعلموا بناء وطنهم وتلاميذ الابتدائية يدخلون مدارسهم صباحا وهم يرون حارس ألمدرسة يقف أمام بابها وهو مدجج بالسلاح لحمايتهم وحماية ألمدرسة ..؟؟ ألا يعلم رعاة بلدي أن كل هذا يزرع في عقول أطفالنا وأجيالنا جذور ألعنف ..؟؟كيف نريد أن نغير صورة ألعنف ألى صورة ألسلام وألمعرفة ..اذا كان ألسلاح في ألبيت وفي ألشارع وعلى أبواب ألمدارس … وفي ألأفلام التي نشاهدها على شاشات ألقنوات ألفضائية ..؟؟

هذا كله يحدث على أرض ألواقع ونريد أن نغير من نمط حياتنا ألمتخلفة ألى حياة تسودها ألحضارة والعلوم وألمعرفة ؟؟؟؟

بصيص أمل

كلا أيها ألسادة أقولها بكل صراحة أن ألتخلف والجهل والعنف ساد مجتمعنا وهي حقيقة علينا أن نعترف بها عسى أن يظهر في يوم ما بصيص أمل في هذا ألنفق ألمظلم ألذي نعيشه .. أمل يجعلنا نلتمس شيئا من ألحضارة ولو بعد عقود من ألزمن .. ؟؟ لنعترف نحن أبناء ألشعب بأننا جزء من هذا ألتخلف والجهل ألذي تعيشه بلادنا كيف نريد أن نبني أجيالنا على ألمعرفة وألعلوم .. ونحن نعيش في هذا ألمستنقع ألضحل ألمتخلف؟ .. أليس نحن من نصطحب أطفالنا لنمشي معهم مئات وعشرات ألكيلو مترات لتأدية بعض ألشعائر ألدينية ..؟؟ ألسنا من نحرض في بعض مجالسنا ألدينية وغير ألدينية بحضور أطفالنا على ألعنف والكراهية ..فكيف نريد أن نصبح أمة متحضرة كبقية ألامم ؟..متى سيفهم ألشعب أن ألكثير من رجال ألدين يتاجرون باموال وقوت ألشعب بعد أن سلبوا عقول وعواطف أتباعهم بالكذب وألخداع وتزوير ألحقائق ألتاريخية؟ … هؤلاء هم (( أسْ)) ألفساد والتخلف والجهل في مجتمعنا .. يعتاشون ويجنون ألاموال ألطائلة من قوت ألفقراء وألمساكين ..وألمصيبة ألكبرى أننا أصبحنا من جراء مايحملون ألينا من كذب ودجل وتخريف ..نصدقهم ونسير وراءهم بأعين عمياء وعقول خاوية كألخرفان ألتي يقودها ألرعاة ..؟؟ أما واقع مؤسساتنا ألتعليمية فهو امر يدعو ألى ألحزن وألمرارة فكيف نريد أن ننهض بواقعنا ألتعليمي أذا كان هنالك أختلاف في مستوى ألتعليم ونقل ألمعرفة بين ألمدارس ألعامة وألمدارس ألاهلية وألمدارس ألنموذجية..؟؟

لا أريد أن أطيل لأنني أعلم أن كثيرا من شباب أليوم لا يتحمل ألقراءات ألطويلة وان كانت تتحدث عن واقع بلده ألمزري ألذي يعيش فيه . وقد أشرت ألى شيء منه في بداية هذا ألمقال ..

شذاذ الافاق

لذلك أقول لكم ياأبناء شعبنا أن العراق بهذه ألعجلة ألمتخلفة ألتي يقودها أللصوص وشذاذ ألافاق يسير نحن مستنقع خطر ..فلا مستقبل لنا ولأجيالنا أذا لم نتكاتف ونصلح حالنا وواقعنا وعلينا أن ننزع عصابة ألجهل وألتخلف من عيوننا ..ونعيد ألى عقولنا نور ألحرية والعلوم وألحضارة … خذوا ألعبر من ألثورة ألفرنسية … خذوا ألعبر من ثورة ألشعب ألمصري … كونوا أحرارا كراما لتعيش أجيالنا واجيالكم كما تعيش شعوب ألعالم ألمتحضرة …. وألا سنصبح عبيدا بيد أللصوص وألمستعمرين وألطامـــــعين ويوم لا ينفع ألندم .