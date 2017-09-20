ماذا بعد موديل الكذب الوطني؟ – شامل حمد الله

يشهد الله ان بارزاني وفر فرص عمل سياسي لكثير من وجوه الاعلام السياسي، والافضل في هذه الفرصة، ان مقتنصيها حولوها لضجة تنسي الشعب خروقات تلك الوجوه التي تتعلق بالمكرفون والكاميرا لتهدد او لتدعي التهدئة!

وحدة العراق؟

العملة فقط هي الشيء الباقي من الوحدة، والشكوى لله فقد سرقها الرفاق وتأمروا عليها.

الوطن؟

ان كان المقصود بالوطن هي المقاولات، فلهم الحق بالبكاء على المقاولات والمصفحات و الارصدة والبذلات التي تداري الشكل التقليدي المتعارف عليه للصوص!

الاخوة؟

التصريحات النارية التي تخرج من رسميين وغيرهم تدل على صدامية بعثية بطائفية همها ان تعيد عمليات الانفال وسرقات الحواسم.

المكاسب الانتخابية؟

اشهد بالله نعم.

الغريب ان الجماعة هنا موحدون على السوء وبلا قضية ويناقشون الحل اعلاميا، فكل شيء تنقله الاخبار، ولم يبق الا ان تغطي ذهابهم للمراحيض!