هجرة خانقين توزع مساعدات إنسانية بين النازحين في المخيمات

أمنية ديالى تعلن نجاح خطة حصاد المخدرات

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى ، عن نجاح خطة حصاد المخدرات داخل المحافظة، فيما اكدت ان الخطة ابعدت خطرا يوازي فكر الارهاب. وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ (الزمان) امس ان (الاجهزة الامنية المختصة في ديالى نفذت خطة ممنهجة لاصطياد شبكات بيع وترويج المخدرات فـــي مناطق عــدة من ديالى ضــمن ما اسميناها حصاد المخدرات) .

واضاف الحسيني ، ان (الخطة حققت نتائج مميزة واسهمت في اعتقال وتفكيك العديد من الشبكات المهمة وضبط مواد مخدرة مختلفة) ، مؤكدا ان (الخطة اسهمت في تقليل ترويج المخدرات بمعدلات عالية جدا) .

واكد رئيس اللجنة الامنية بمجلس ديالى ، ان (خطة حصاد المخدرات ابعدت خطر يوازي فكر الارهاب عن شبابنا) ، لافتا الى ان (محافظة ديالى هي اقل محافظات البلاد في بيع وترويج المخدرات وفق المعلومات المتوفرة في الوقت الحاضر) .

توزيع مساعدات

من جهة اخرى اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى ، عن توزيعها مساعدات اغاثية على العوائل النازحة في المخيمات ، فيما اكدت انها مستمرة بعملية التوزيع ولكافة المناطق التي يقطنونها. وقال مدير هجرة خانقين علي غازي اغا لـ (الزمان) امس انه (بالتنسيق مع قائممقامية القضاء وبدعم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وزعت دائرتنا 13 21 حصة غذائية في مجمع الوند الكرفاني الأول ومخيم الوند الثاني) . واضاف اغا ، ان (توزيع المساعدات الخاصة على العوائل النازحة تم عن طريق اللجنة الخاصة بالتوزيعات من اجل تخفيف العبء عنهم نتيجة النزوح الذي استمرت لسنوات عدة) .

ظاهرة الدروس

واكد اغا ان (هجرة خانقين مستمرة بتوزيع المساعدات الإغاثية على جميع النازحين وحسب المناطق والمخيمات التي يسكنونها وعن طريق المختارين وحسب ما متوفر لديها) .

مالى ذلك اكدت عضو لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي ، ان (بعض المواطنين ساهموا بظاهرة الدروس الخصوصية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة) .

واضافت الطائي لــ (الزمان) امس ان (تردي الواقع التعليمي والتدريسي في بعض المدارس ادى بالعديد من العوائل الى ايداع ابنائها في معاهد التقوية لتلقي الدروس الخصوصية ، بحجة عدم استطاعتها على ايصال المعلومة لأبنائها او عدم امتلاكها الوقت الكافي لتوجيه ابنائهم نحو مهامهم المدرسية) ، لافتة الى ان (هؤلاء المواطنين ساهموا بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل غير مسبوق) .

واضافت الطائي ، انه (بغض النظر عن تلقي طلبة مراحل الدراسات الثانوية المنتهية دروس خصوصية بسبب صعوبة المواد العلمية، الا ان الفترة الاخيرة شهدت ايداع العديد من طلبة المراحل الابتدائية لدى معاهد التقوية من قبل ذويهم ، بالرغم من سهولة المواد الدراســية لتلك المراحــل).

وبينت الطائي، ان (ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار معاهد التقوية على نطاق واسع واتخاذها كتجارة مربحة من قبل البعض دون الاكتراث لمصلحة الطالب، ملف يتوجب الالتفات اليه كونه يهدد مستقبل الطلبة الذي يمثلون اجيال وبُناة المستقبل) ، داعية وزارة التربية الى (ضرورة الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية في كافة المحافظات ومنها ديالى) . من جانب آخر أعلنت دائرة كهرباء محافظة ديالى ، عن إعادة خط سربيل زهاب للخدمة بعد تعرضه لعمل تخريبي .

وقالت الدائرة في بيان تلقت الـ (الزمان) نسخة منه، إن (خط سربيل زهاب لنقل الطاقة الايرانية المستوردة أعيد للعمل مرة أخرى بعد تعرضه لعمل تخريبي) . وأضافت الدائرة، أن (الخط يغدي مناطق الوجيهية ودور مندلي وقزانية إضافة إلى المقدادية) ، مبينة أن (شعبة التشغيل ستقوم بتعويض ساعات الاطفاء) .