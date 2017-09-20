المجلس النرويجي يطالب بالكشف عن مصير الأجانب في تلعفر

الهجرة توزّع المساعدات بين النازحين إلى كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – صباح الخالدي

وزعت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة كربلاء المساعدات الغذائية بين العوائل النازحة الى المحافظة وتضمنت المساعدات مواد الرز والطحين والسكر .فيما طالب المجلس النرويجي للنازحين الحكومة العراقية بالكشف عن مصير عدد من الاجانب في تلعفر من الفارين من المعارك.

وقال مسؤول اعلام الدائرة حيدر زيارة لـ(الزمان) أمس أنه (تم توزيع المساعدات الغذائية بين العوائل النازحة الى المحافظة وخصوصا الساكنة في مخيم كرفانات العتبة الحسينية وكذلك العوائل النازحة في دار رعاية الايتام التابع للعتبة), واضاف ان (هذا البرنامج ياتي في سياق المساعدات المختلفة الواردة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للاسر النازحة بالتعاون مع الحكومة المحلية). واوضح زيارة انه (تم كذلك توزيع المساعدات الخاصة بشهر اب وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي حيث شمل العوائل النازحة في مجمع خاص بالنازحين فقط وتم تقليص هذا المشروع من قبل المنظمة وشمول الساكنين فقط في المخيمات), وتابع ان (التوزيع شمل المساعدات المختلفة للعوائل النازحة حيث تم في وقت سابق توزيع 40 الف سلة غذائية بين العوائل النازحة في مخيم كرفانات العتبة العباسية وكذلك مجمع الشقق السكنية في قضاء الهندية ومحور النجف). فيما دعا المجلس النرويجي للاجئين الحكومة العراقية إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للنساء والأطفال الأجانب الذين فروا من تلعفر في المعارك الأخيرة. وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس ان (ما يقرب من 1400 مواطن أجنبي، وجميعهم من النساء والأطفال فروا من تلعفر وكان هؤلاء موجودين في موقع عسكري، مع تقييد حريتهم في التنقل). واضاف ان (المجلس النرويجي يلبي الاحتياجات الأساسية لهذه المجموعة النازحة من خلال توفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي، كمستلزمات النظافة وان السلطات العراقية نقلت هذه المجموعة من موقع في جنوب الموصل إلى تلكيف).

مكان دقيق

واوضح البيان ان (المجلس يطالب أن تكشف الحكومة عن المكان الدقيق لهؤلاء الأشخاص وأسباب نقلهم , كما ينبغي منح المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول إلى موقعهم دون عوائق حتى تتمكن تلك المنظمات من مواصلة تقديم المساعدة ورصد أحوالهم).

ونقل البيان عن نائب مدير مكتب المجلس النرويجي جولي دافيدسون قولها ان (هؤلاء النساء والأطفال هم الأكثر ضعفاً وبصرف النظر عما يمكن أن يتهم أفراد أسرهم به، فإن لهم الحق في الحماية والمساعدة و يجب السماح للمنظمات الإنسانية وممثلي دولهم بتقديم المساعدة لهم). واضافت ان ( المجلس النرويجي يخشى على هذه الفئة من الناس التي يتألف معظمها من الأطفال من المخاطر ويدعو حكومات الرعايا الأجانب، ومن بينهم تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجيكستان، إضافة إلى السلطات العراقية للتحرك بسرعة وتوضيح وضع هؤلاء الأفراد، وتقديم ضمانات فعالة لحقوقهم الأساسية). فيما اعربت النائبة فيان دخيل عن استغرابها من توفير الحكومة اغلب سبل الراحة والترفيه لاسر داعش ودعت الى استثمار وجود تلك العوائل لمعرفة مصير نحو 3 الاف مختطفة ايزيدية. وقالت دخيل في بيان امس (نتابع باستغراب بالغ عمليات نقل عوائل تنظيم داعش من الارهابيين الاجانب خاصة الى مخيمات معدة لهم قرب الموصل وتتوفر فيها اغلب سبل الراحة والترفيه، بينما دماء الشهداء من مختلف الاجهزة الامنية لم تجف بعد)، واضافت ( لسنا ضد توفير شروط الحياة الطبيعية لاي فئة حتى لو كانت لعوائل اشرس تنظيم ارهابي، مثل داعش، لكن نستغرب من هذا الحرص على هذه العوائل عوض اهتمام الحكومة بالالاف من ابناء الشعب من المغيبين من ابناء مختلف المكونات وخاصة الايزيديين، بسبب جرائم داعش), داعية الى (ضرورة استثمار وجود تلك العوائل الداعشية تحت قبضة الحكومة لمعرفة مصير نحو 3 الاف مختطفة ايزيدية، اضافة لمعرفة مصير المغيبين من المكونات الاخرى من الذين سقطوا بيد هذه العصابات التكفيرية طوال السنوات الثلاث الماضية), واوضحت دخيل (نطالب بالتدقيق الامني الدقيق والصارم لاحتمال وجود مختطفين ايزيديين من الاطفال الصغار لدى العوائل الداعشية مع الاخذ بالحسبان ان عصابات داعش قامت بعمليات تزوير واسعة ومحكمة للمستمسكات الرسمية بعد وضع يدها على اوراق رسمية واختام اصلية تعود لبعض دوائر الجنسية في محافظة نينوى وغيرها).

فقدان اثر

وعلى صعيد اخر كشف مدير مركز استقبال ألماني للمهاجرين ،عن أن السلطات الألمانية فقدت أثر نحو 50 عراقيا بعد 24 ساعة على إنقاذهم من أيدي مهربين في شاحنة على الحدود البولندية.وقال مدير استقبال طالبي اللجوء فرانك نورنبرغر، في تصريح امس ان (الغرف فارغة ولم يبق إلا اثنان من الخمسين مهاجرا في إيزنهوتنشتات، الأول قاصر وصل بمفرده إلى ألمانيا، والثاني اختبأ تحت سريره)، واضاف ان (الخمسين مهاجرا، الذين لم تكن لديهم بطاقات هويات، 17 قاصرا، واكتشفت السلطات بعد التحقيق أن بعضهم قدم طلب لجوء في رومانيا وبلغاريا).