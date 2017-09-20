الأقسام البلدية تنفذّ صيانة المجاري إستعداداً للشتاء

أمانة بغد اد تنفي شح الماء الصافي في الرصافة

بغداد ــ داليـا أحمـد

نفت امانة بغداد تقارير اخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليل ضخ الماء الصافي لمناطق الكمالية والمعامل وحي النصر .

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (دائرة ماء بغداد تعمل على تجهيز مناطق شرقي القناة من مشروع خزاني بمنطقة البلديات لخدمة مناطق بغداد الجديدة والكمالية والعبيدي وخدمة مناطق قاطع بلدية الصدر الاولى بالطاقة نفسها), واضاف ان (الدائرة المذكورة اكملت مد خطوط نقل الماء الصافي من مشروع ماء الرصافة لخدمة منطقتي المعامل وحي النصر).

واوضح البيان أن (كميات الماء المجهزة للمواطنين تكون بحسب الضغوط والطاقة الانتاجية للمشاريع وهي متساوية في جميع المناطق بلا استثناء الى جانب المتابعة المستمرة من الدوائر البلدية لمنع حدوث الكسور والنضوح في انابيب نقل المياه ومعالجة المشكلات التي تحدث بشكل عاجل). ودعا البيان (وسائل الإعلام اعتماد الدقة والموضوعية في تناول الإخبار واستقائها من مصادرها الرسمية الموثقة والابتعاد عن الإشاعات والمعلومات المضللة ).فيما عقدت هيئة خدمات بغداد التابعة لمجلس محافظة بغداد اجتماعاً جديداً لها لمناقشة استعدادات الدوائر البلدية لموسم الامطار المقبل. واوضح البيان ان (الاجتماع كان بحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة واعضاء الهيئة والمديرين العامين ومعاونيهم ومديري اقسام المجاري لدوائر بلديات شرقي القناة تم خلاله مناقشة اعمال تنظيف وتسليك الخطوط الرئيسة والفرعية الناقلة لمياه الصرف الصحي والأمطار للشوارع الرئيسة والمحلات السكنية وأعمال إصلاح التخسفات فيها بأسرع وقت ممكن).

صيانة محطات

واضاف ان (المجتمعين ناقشوا ايضاً صيانة محطات المجاري العمودية والغاطسة ميكانيكيا وكهربائيا وتهيئة مواد احتياطية للغواطس والمضخات وصيانة المولدات الكهربائية وتجهيز المحطات بالوقود وتوفير اغطية احواض التفتيش ومشبكات الامطار المفقودة).

وتابع ان (الاجتماع تناول ايضا امكانية دخول اجزاء من الخطوط الرئيسة الناقلة الجديدة للخدمة لهذا العام واعمال معالجة مناطق التلكؤ والخلل وصيانة الآليات التخصصية). واعلنت الامانة عن انشاء خط جديد لتصريف مياه الصرف الصحي والامطار يربط بين محطتين رئيسيتين ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية استعدادا لموسم الشتاء المقبل.

واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والخدمية بقسم المجاري في دائرة بلدية الصدر الثانية بالتنسيق مع قسم التصاميم في دائرة مجاري بغداد باشرت أعمال انشاء خط لتصريف مياه الصرف الصحي والأمطار بمنطقة جميلة لغرض ايجاد انسيابية كبيرة في تصريف المياه), واضاف ان (اعمال انشاء الخط يأتي بالإعتماد بشكل كامل على الجهود الذاتية للدائرة البلدية وبنوبات عمل صباحية ومسائية لغرض ضمان سرعة انجاز العمل على وفق المواصفات التي أعدها قسم التصاميم في دائرة مجاري بغداد). بينما تواصل الامانة تنفيذ حملاتها الخدمية للارتقاء بواقع العاصمة بغداد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين . وتابع البيان ان (دائرة بلدية االصدر الثانية نفذت حملة واسعة ضمن منطقة حي جميلة التجاري والمحلات السكنية المحيطة بها شملت الاعمال رفع كميات من الأنقاض والنفايات وغسل وتنظيف الشوارع وتوزيع أكياس جمع النفايات للحد من إنتشارها العشوائي في الساحات والأماكن العامة ).

موسم شتاء

واضاف ان (قسم المجاري وضمن إستعداداته لموسم الشتاء قام بحملة واسعة لتنظيف وتسليك خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في عموم المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية). واوضح البيان ان (قسم الطرق قام بترقيع عدد من المقاطع المتضررة وصيانة القالب الجانبي لعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية في حين واصل قسم الزراعة إدامة الحدائق والمتنزهات وتهيئة عدد من الفضاءات المتروكة لزراعتها خلال الموسم الزراعي الخريفي فضلا عن ازالة عدد من التجاوزات المتمثلة باللوحات الاعلانية المنصوبة تجاوزا وعدد من الاكشاك وعربات الباعة الجوالين وتوجيه عدد من الانذارات لاصحاب المولدات الاهلية).