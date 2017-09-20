كتاب يجيب عن السؤال المحيّر: لماذا تنضم النساء إلى التنظيمات الأرهابية؟

{ اريس – شاكر عبد الحميد، (أ ف ب) – تعود اسباب انضمام نساء الى تنظيمات ارهابية في العراق وسوريا في كثير من الاحيان الى صدمة شخصية تركت أثرا قويا، او الى بحث وجودي، او الانخراط في رؤية دينية طوباوية، بحسب ما يقول باحثان وضعا كتابا عن “جهاد النساء”.

وتشكل النساء نحو 10 بالمئة من حوالى خمسة آلاف من الاوروبيين الذين انضموا الى تنظيم داعش خلال السنوات الاخيرة. ودرس الطبيب النفسي فتحي بنسلاما والمختص في علم الاجتماع فرهاد خوسروخافار ستين حالة وذلك “في محاولة لتفسير كيف ينجح تنظيم داعش في جذبهن”. ويقول خوسروخافار، أحد مؤلفي كتاب “جهاد النساء” الصادر في ايلول لوكالة فرانس برس، “حاولنا ان نفهم لماذا يردن الانضمام الى الخلافة التي اعلنها التنظيم”. ويضيف “قسم منهن تعرضن لصدمات حقيقية او خيالية، لكن التزام أخريات، خصوصا الشابات الصغيرات، يفسر بالرغبة في ان يصبحن بالغات والخروج من حالة مراهقة مطولة كثيرا ما تعاني منها الفتيات في مجتمعاتنا الغربية”. والفكرة الجهادية الخيالية، أو العالم المثالي الذي تروج له دعاية داعش، ترسم لهن صورة زوجة مقاتل في ثياب أمير جذاب وشجاع وصادق، وأم “أشبال” يشكلون الجيل الجديد من الجهاديين الجاهزين منذ نعومة أظفارهم. ويتابع خوسروخافار “لكن عندما وجدن أنفسهن في الميدان في ظروف صعبة بل ورهيبة لا علاقة لها بما كن يتوقعن، أصيب الكثير منهن باليأس وبعضهن حاولن العودة. قلة منهن نجحن في ذلك وأخريات قتلن. وأصيب قسم كبير منهن بخيبة امل”. ويقول الباحثان في مقدمة كتابهما “تنظيم داعش ابعد ما يكون عن الرفق بالنساء”. فهن يلاقين منه “معاملة تمييزية واحتجاز في منازل مغلقة في انتظار أزواج ومنع من الخروج منفردات الى الشارع وفرض النقاب وعدم مساواة صارخة بين الرجال والنساء. كل مكونات المس بالضمير معاصر موجودة”.

ورغم ذلك تنجح دعاية الجهاديين في إيجاد آذان صاغية عند بعضهن، خصوصا عند الشابات الصغيرات اللواتي يجدن في هذه القواعد المجحفة والممنوعات، نموذجا مضادا يتيح لهن تحقيق الذات على الاقل في البداية”.

ويوضح الباحثان “ان التطرف الذي نشرته دعاية داعش، روّج لاسطورة نوع جديد من الانثوية الكاملة (..) بالتوازي مع إعطاء دروس أخلاقية حول العلاقات بين الرجل والمراة وتأكيد معايير قمعية أغرت بعض المراهقات والشابات اللواتي يعانين من أزمة هوية”.

وبسبب الهزائم العسكرية المتتالية التي يتعرض لها داعش في سوريا والعراق، أصبحت مئات الجهاديات الغربيات واطفالهن سجناء، لا سيما في العراق وتركيا. وسيكون مصيرهن مشكلة حقيقية خلال الاشهر المقبلة.ويقول خوسروخافار “في الجانب الاوروبي، ليست هناك حماسة كبيرة لعودتهن (..) هناك رغبة في اختفائهن. لكن لا بد من التكفل بالعائدات منهن”. ويضيف “هن في الغالب مصدومات، ويشكل اطفالهن مشكلة. فبعضهم تعرض لغسل دماغ ويتعين الاهتمام بهم والا فسنواجه الكثير من الاضطرابات. ويمكن ان يصبحوا في المستقبل شبانا قادرين على القتل بسهولة او على تنفيذ اعتداءات”. ويتابع “يجب الاهتمام بجدية بهذه المشكلة. أدرك ان الامر سيكون مكلفا، وانه لا يوجد نموذج قائم لمعالجة التطرف، لكن لا بد من المحاولة. يجب مواصلة لابحث وإيجاد تدابير للاهتمام بهم”. ويقول خوسروخافار “هناك ايضا اللواتي لا زلن يؤمنن بأفكار التنظيم. وكما هو الحال مع الرجال يجب التفريق بين التائبات والمتصلبات والمترددات والمضطربات نفسيا