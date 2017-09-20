الإقليم يضع جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر تموز الماضي

خبيرلـ (الزمان): صفقة روسيا لإستثمار الغاز في كردستان محيّرة

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان عن جدول جديد لتوزيع رواتب موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات لشهر تموز الماضي.وقالت الوزارة في بيان امس إنه (سيتم غدا الخميس الموافق 21 الجاري توزيع رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين ووزارة الشهداء والمؤنفلين ووزارة المالية والاقتصاد ورواتب شهر تموز لمنتسبي وزارة الداخلية على الرغم من كون يوم الخميس عطلة رسمية)،واضاف انه (سيتم يوم الأحد، الموافق24 من الشهر الجاري توزيع رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة). فيما اكد وزير النفط جبار اللعيبي ان العراق بحاجة الى اسعار نفط بين 55 و 60 دولاراً للبرميل من اجل الوصول الى وضع مالي افضل وقال في منتدى اسواق الطاقة بالفجيرة ان ( العراق يهدف الى تطوير الصناعة النفطة من خلال الجهد الوطني وبمشاركة الاستثمارات العالمية الرصينة). فيما وصف الخبير النفطي حمزة الجواهري صفقة شركة روسية للنفط بشأن مد خط لانابيب الغاز من الاقليم بالمحيرة واقدام روسيا على هذه الخطـــــــوة يعد امرا خطيرا ولا يمكن التعليق عليها الان لعدم وجود تفاصيل دقيقة.

عقد شركة

وقال الجواهري لـ(الزمان) امس ان (عقد شركة روس نفط صفقة مع اقليم كردستان يعد امرا محيرا كون روسيا الان ضد موضوع استقلال الاقليم كونه سيعمل على زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وفي الوقت ذاته نجد شركة روسية تقدم على مغامرة من هذا النوع ومن ضمن الاتفاق ايضا انها اقرضت الاقليم اموالا مقدمة اضافة الى استثمار اموال اخرى من اجل مد هذا الانبوب والذي يذهب بأتجاه تركيا – اوربا )، واضاف انه (ولحد هذه اللحظة الموضوع غير مفهوم الشركة لم تعط اي تفصيلات اضافة الى ذلك روسيا كدولة تتعارض الصفقة مع سياستها بشكل واضح ولم يكن لها موقف واضح حيال هذه الصفقة فضلا عن ان الصفقة تعد تجاوزا على الدولة العراقية كون الغاز المأخوذ من الاقليم من المفروض ان يكون تحت ادارة واشراف الحكومة المركزية لانه مكتشف سابقا) . موضحا انه (من الصعب جدا التعليق على موضوع صفقة روس نفط بشأن مد انابيب الغاز من الاقليم الى اوربا كون الاقليم يسير في طريق مظلم وغير واضح الاطر وان هناك احتمالا كبيرا ان يبقى او يستمر الاقليم بعناده وبالتالي سيؤدي الى حرب سواء كانت داخل العراق او خارجية من ناحية دول الجوار بالتالي الموضوع خطير جدا في اقدام روسيا على عمل كهذا).

مشيرا الى ان (هذه الصفقة الى ان تتحقق على ارض الواقع تحتاج لنحو خمس سنوات على الاقل وبالتالي يصعب الكلام عن هذا الموضوع كونه محيرا ولا بد من الانتظار بشأن الصفقة الى ان تظهر تفاصيل جديدة بشأنها اضافة الى ان ابرام مثل هكذه الصفقات بدون الرجوع الى الحكومة المركزية يعد خرقا للدستور والقوانين)، مؤكدا ان (الصفقة في حالة اكمالها سوف تكون لها اهمية كبيرة للاقليم كونها ستفتح منفذا كبيرا لاستثمار الغاز). في وقت تسعى شركة روسنفت الروسية تنفيذ استثمارات فى خطوط أنابيب الغاز فى كردستان بهدف التوسع فى أنشطتها بالإقليم قبيل الاستفتاء على الاستقلال بما سيساعدها على أن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز إلى تركيا وأوروبا .

وقال بيان امس ان (كردستان تصدر النفط بشكل منفصل عن الحكومة المركزية فى بغداد منذ عام 2014 وانضمت روسنفت إلى قائمة المشترين هذا العام حيث اقرضت الإقليم شبه المستقل مئات الملايين من الدولارات بضمان مبيعات نفط فى المستقبل).

تحويل خط

واضاف البيان ان (الشركة التى يسيطر عليها الكرملين تتوسع الآن فى الاستثمارات لتمتد إلى الغاز من خلال الاتفاق على تمويل خط أنابيب غاز فى الإقليم و إن الاستثمارات ستصل إلى أكثر من مليار دولار)، وتابع البيان ان (الاقليم يجري استفتاءً فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى سعيا للانفصال عن بغداد بعد أن استمرت خلافات على مدار أعوام بشأن إيرادات الميزانية واقتسام حصيلة صادرات النفط حيث تحتاج أربيل إلى أموال لتمويل الحرب على تنظيم داعش وبسبب أزمة فى الميزانية أحدثها انخفاض أسعار النفط واعتمد الإقليم على صفقات نفط ممولة مسبقا لتحسين وضعه المالي ووجد صعوبة فى تطوير احتياطياته الكبيرة من الغاز التى تحتاج الاستثمارات أكبر لتطويرها على مدى أطول وان وصول روسنفت سيسرع بخطى تطوير احتياطيات الغاز الذى قادته حتى الآن شركات متوسطة الحجم وبالنسبة لروسنفت أكبر شركة نفط مدرجة فى العالم من حيث الإنتاج، تمثل الصفقة دفعة قوية لطموحاتها فى سوق الغاز العالمية كما تسعى روسنفت لمنافسة جازبروم التى تحتكر صادرات الغاز الروسية لإمداد أوروبا بالغاز وبالنسبة لتركيا يعنى ذلك وصول إمدادات جديدة لاقتصادها المتعطش للطاقة وإمكانية أن تصبح مركزا رئيسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا).

خط الانابيب

وتابع ان (من المتوقع أن تصل طاقة خط الأنابيب إلى 30 مليار متر مكعب من صادرات الغاز سنويا اضافة إلى إمداد المستخدمين المحليين وان لدى كردستان بعض أكبر احتياطيات الغاز غير المستغلة على مقربة من أوروبا والكميات التى تريدها روسنفت لمساعدة كردستان على إمداد أسواق التصدير كبيرة .