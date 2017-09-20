المواد الغذائية تتسلم زيت الطعام والسكر من الصناعات

التجارة تبحث مع شركات إيرانية التعاون في مجال المواد الإنشائية

بغداد- شيماء عادل

اجرت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة مباحثات تجارية مع الشركات الايرانية المنتجة للمواد الإنشائية لبحث امكانـــــية التعاون بين الجانبين .

وقال مدير عام الشركة زهير احمد سلمان في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير فرع الشركة في محافظة النجف مكي ناجي زار المعرض الايراني التخصصي في المحافظة تلبية للدعوة الموجهة الى الشركة وتم البحث مع الشركات الايرانية المشاركة في المعرض كشركة ابرش و شركة اي سودا المنتجة للمواد الصحية وشركة اي .اس لانتاج صفائح الالمنيوم بامكانية التعاون بين الجانبين ).

طرق تعامل

واضاف انه (تم تقديم نبذة مختصرة عن عمل الشركة وطرق التعامل مع الطرف الاخر لايجاد شراكة تجارية ).

واوضح البيان ان ( الشركات الايرانية اعربت عن اهتمامها بالتعامل مع الانشائية باعتبارها من الشركات التي تتعامل بالمواد الانشائية الرصينة والتي تخضع لجهاز التقييس والسيطرة النوعية وذات المناشئ العالمية)، وعلى صعيد اخر اكد فرع الشركة في محافظة نينوى انها استعادت كميات كبيرة من مادة حديد التسليح قياس 16مليمتراً بعد الاستيلاء عليه من قبل عصابات داعش التكفيرية. واضاف سلمان أن ( اللجنة المختصة وبالتنسيق مع القوات قامت باسترجاع ما كان مسروقا من مادة حديد التسليح الاوكراني وبكميات كبيرة ليتم اضافته الى الخزين الانشائي في المحافظة استعداد لاطلاق البيع المباشر في الفــــــرع اسوة بباقي فروع الانشائية في كافة المحافظات).

واعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن استمرارها بتجهيز الوكلاء في المحافظة بالمواد الغذائية لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية . ونقل البيان عن مدير عام الشركة قاسم حمود القول ان (اسطول النقل التابع للشركة قام بمناقلة مادتي السكر بواقع 3000 طن وزيت الطعام بواقع 5000 طن من مخازن محافظة صلاح الدين الى مخازن مخيم حمام العليل وتم تجهيزها للوكلاء لتوزيعها بين المواطنين).

واضاف البيان ان ( فرع المثنى التابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باشر باستلام مادتي زيت الطعام والسكر الوارد من شركة الاتحاد للصناعات الغذائية وتم اجراء الفحوصات المختبرية اللازمة والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وتم تجهيزها للمواطنين لحصة شهر تموز2017 بنسبة تجهيز 100بالمئة والعمل مستمر لتجهيز حصة شهر اب 2017).

خزين حنطة

الى ذلك جهزت الشركة العامة لتجارة الحبوب فرعيها في محافظتي نينوى وكركوك بالاغطية لغرض تغطية خزين الحنطة المحلية قبل بداية موسم الامطار .

ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم الخشالي القول ان (سايلو خان بني سعد جهز فرعي نينوى وكركوك بكميه من الاغطية البلاستيكة المستعملة والمدامة قياس 1220مترا عدد 15غطاء وقياس 1425مترا عدد 10غطاء اضافة الى تحويل 5000 كيس جوت مستعمل الى فرع كركوك لغرض تغطية الحنطة المحلية) . اشار الخشالي الى ان ( اكمال صومعة الرفاعي في محافظة ذي قار عملية تغطية وتعفير خزين الحنطة المحلية المخزونة في الساحات والبناكر وان الملاكات الفنية في الموقع اكملت عملية تغطية الحبوب الموجودة في الصومعة استعدادا لموسم الشتاء المقبل وتعفيرها بمادة الفوستوكسين حفاظا على سلامتها خلال فترة التخزين اما في محافظة واسط فقد استمر سايلو الكوت ببيع الحنطة العلفية للمربين وللمزارعين حيث بلغت الكميات المباعة من الحنطة العلفية لسايلو الكوت وسايلو الصويره 6950 طناً اضافة الى قيام الفرع بتجهيز حصة شهر حزيران من الحنطة بالكامل والبالغة 15726 طن لسايلو الكوت والصويره وتجهيز الرز المستورد لوكلاء المواد الغذائية ضمن الحصة المقررة والبالغة 2870 طناً).