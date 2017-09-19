ترامب:الاتفاق النووي مع ايران معيبوإنكم لم تروا أسوأ ما فيه

روحاني يحذر من انعدام الثقة بواشنطن

الامم المتحدة – الزمان

ندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من على منصة الامم المتحدة الثلاثاء بالاتفاق “المعيب” الذي ابرمته الدول العظمى مع ايران بشأن برنامجها النووي، في مؤشر جديد على عزمه على الغاء هذا الاتفاق او اعادة النظر به. وقال ترامب في اول خطاب له امام الجمعية العامة للامم المتحدة في يومها الاول “بصراحة، هذا الاتفاق معيب للولايات المتحدة ولا اعتقد انكم رأيتم اسوأ ما فيه”. واضاف “صدقوني، حان الوقت لأن ينضم الينا العالم بأسره في المطالبة بأن توقف حكومة ايران سعيها خلف الموت والدمار”. وندد ترامب الثلاثاء بكل “الدول المارقة” التي قال انها تشكل تهديدا للعالم مؤكدا ان الجيش الاميركي سيصبح “اقوى من اي وقت مضى”، وقال الرئيس الامريكي امام نحو 130 رئيس دولة وحكومة يشاركون في الاجتماعات التي يهيمن عليها ملفا كوريا الشمالية وايران، ان “الدول المارقة” تشكل تهديدا “لباقي الامم ولشعوبها”.

ووصف ترامب في خطابه ايران بانها “دولة مارقة” و”ديكتاتورية فاسدة”، واصفا الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى بانه “معيب” في مؤشر جديد على عزمه على الغاء هذا الاتفاق او اعادة النظر به. وتشكل كل من كوريا الشمالية وايران “الخصمين اللدودين” لواشنطن منذ تولي ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017. وحذر الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء الولايات المتحدة من فقدان ثقة المجتمع الدولي في حال تخليها عن الاتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي.

وصرح روحاني الموجود في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، في مقابلة مع قناة ان بي سي “اذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات وداست على هذا الاتفاق، فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها”. والمح الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمته امام الجمعية العامةء الى استعداد ادارته للتخلي عن الاتفاق الذي اعتبره “معيبا” لبلاده.

كما اكد ترامب ان النظام العالمي اساسه بلدان “مستقلة” و”قوية”، مدافعا بذلك على نظام عالمي متعددة الطرف. وقال “طالما انا في هذا المنصب فسادافع عن مصالح اميركا وأضعها قبل اي مصلحة اخرى، ولكن مع وفائنا بالتزاماتنا ازاء دول اخرى ندرك انه من مصلحة الجميع السعي الى مستقبل تكون فيه كل الدول ذات سيادة ومزدهرة وآمنة”. وهاجم الرئيس الاميركي بشدة كوريا الشمالية واصفا نظامها بانه “شرير” وتوعد “بتدمير كامل” لهذا البلد في حال هدد نظام بيونغ يانغ الدول المجاورة له.

مخاطر الحرب

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دافع في خطابه الافتتاحي عن “عالم بدون اسلحة نووية” محذرا من مخاطر حرب مع كوريا الشمالية. وفي اول خطاب له امام الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة، اكد غوتيريش ان الحل مع بيونغ يانغ “يجب ان يكون سلميا” وانه لا يجبالتوجه الى “الحرب”. وشدد “ادعو مجلس الامن للتمسك بوحدته (..) وهي الوحيدة التي يمكن ان تتيح نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية (..) وتوفير امكانية انخراط دبلوماسي لحل الازمة”. وبين المتحدثين الثلاثاء تاليا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يتوقع ان يدافع بقوة عن النظام المتعدد الطرف في مقاربة تبدو في تعارض مع طروحات ترامب الذي اكد على شعار “اميركا اولا” مجددا.

وماكرون ايضا على غرار ترامب وغوتيريش سيلقي اول خطاب له في الجمعية العامة.

وفي لقاء ثنائي الاثنين كرر كل من ترامب وماكرون عبارات الود.

وقال ترامب عن ماكرون “انه يقوم بعمل ممتاز في فرنسا” وانه “حصل على احد افضل الانتصارات الانتخابية في كافة الازمنة”.