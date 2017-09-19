إنطلاق عملية إستعادة قضاء عنه بدعم من الطيران الدولي

الرمادي – الزمان

بدأت قوات عراقية الثلاثاء مدعومة بفصائل من الحشد العشائري عملية استعادة السيطرة على قضاء عنه في محافظة الانبار بغرب البلاد، في إطار عملية عسكرية واسعة لطرد تنظيم داعش من آخر معاقله قرب الحدود مع سوريا.

وأعلن قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان “انطلقت جحافل المنتصرين من قطعات عمليات الجزيرة المتمثلة، بفرقة المشاة السابعة ولواء المشاة الآلي 30، وفرقة المشاة الالية الثامنة (جميعها قوات جيش) والحشد العشائري، بعملية واسعه لتحرير منطقة الريحانهوقضاء عنه من رجس عصابات داعش الإرهابية”.

وتقع عنه التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ العام 2014، على مقربة من الحدود العراقية السورية.

وأكد ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي في قوات الأنبار لوكالة فرانس برس “انطلقت قبل قليل عملية تحرير مدينة عنه من تنظيم داعش”، موضحا أن “العملية انطلقت من ثلاثة محاور (…) بدعم من طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي”. بدوره، أكد رئيس مجلس قضاء عنه عبد الكريم العاني انطلاق العملية التي تهدف لتحرير عنه والمدنيين، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية فتحت ممرات آمنة (لإجلاء) المدنيين” فيما قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 34 آخرون بجروح الثلاثاء في هجوم انتحاري بأحزمة ناسفة استهدف مطعما قرب مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن “قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 34 بجروح في هجوم انتحاري نفذه انتحاريان إرهابيان واستهدف مطعما في منطقة الحجاج” الواقعة جنوب مدينة بيجي (200 كلم شمال بغداد).

وأضاف معن أن القوات الأمنية “تمكنت من قتل إرهابي انتحاري ثالث أمام بوابة المطعم”.