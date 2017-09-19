العالول لـ (الزمان):نتوقع اجتماعا جديداً مع حماس في القاهرة

إنقسامات حول افتتاح مكتب لحماس فى البرلمان المصري

القاهرة – مصطفى عمارة: اثارت الانباء التى ترددت عقب اجتماعات وفدي حماس وفتح حول انشاء مكتب لحركة حماس فى القاهرة جدلا واسعا بين نواب البرلمان المصرى حيث قرر عدد من النواب للبرلمان المصرى مساءلة نواب اخرين حول هذا القرار، وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض، وفى هذا الاطار قال اسامه شرشر عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان القرار المصري يعد لغزا امنيا خاصة ان الحركة أحد فروع الاخوان وساهمت فى احداث فوضى على الحدود المصرية وايواء الارهابيين . فى المقابل اعتبر النائب احمد طنطاوى افتتاح مصر مكتب لحماس امر طبيعي لان الظروف الحالية تتطلب التنسيق الامني معها . فى السياق ذاته اكد القيادي بحركة فتح محمود العالول فى تصريحات خاصة ان مصر تجرى اتصالات مع كل من حركة فتح وحماس لعقد اجتماع فى القاهرة لاستكمال اتفاق المصالحة وحل بقية النقاط العالقة ، واضاف ان حركة فتح تنتظر قيام حماس بتنفيذ تعهداتها قبل اتخاذ اى خطوة من جانب فتح . فيما اشاد عدد من الدبلوماسيين والخبراء بالانجاز المصري ،وقال السفير على رخا مساعد وزير الخارجية الاسبق ان نجاح مصر فى اقناع حماس يحل اللجنه الاداريه بعد انجاز اتفاق المصالحة يدعم موقف ابو مازن فى مباحثاته مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة واضاف طارق فهمى الخبير السياسى ان الاتفاق يضع اسرائيل امام التزاماتها الدولية ويبدد مزاعمها بوجود خلاف بين فتح وحماس ،واضاف ان نجاح مصر في عقد الاتفاق يؤكد انه لا بديل عن مصر فى ملف المصالحة .